Le Locle: nouveaux défibrillateurs dans l’espace public

Keystone-SDA

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La Ville du Locle a implanté une dizaine de nouveaux défibrillateurs dans l'espace public. Une formation sur l'utilisation de ces appareils sera donnée au personnel communal.

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(Keystone-ATS) «Ce déploiement majeur vise à mailler efficacement le territoire communal et à soutenir l’action des nombreux First Responders locaux», a indiqué la Ville. De nouveaux appareils ont été notamment placés au collège des Girardet, à la salle polyvalente du Communal, au Château des Monts ou par exemple au Musée des Beaux-Arts.

«Ces installations dans l’espace public constituent un appui de taille pour les nombreux First Responders de la commune, ces citoyens volontaires formés pour intervenir bénévolement en quelques minutes en cas d’urgence vitale. Un appareil spécifique est également mis à disposition exclusive des sauveteurs à la piscine-patinoire», a précisé la Ville.

Des sessions de formation vont être prochainement mises en place pour le personnel communal. «L’objectif est de familiariser les collaborateurs à l’utilisation de ces appareils et de maximiser la réactivité en cas de situation critique», peut-on lire dans le communiqué.