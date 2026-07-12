La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Le Locle: nouveaux défibrillateurs dans l’espace public

Keystone-SDA

La Ville du Locle a implanté une dizaine de nouveaux défibrillateurs dans l'espace public. Une formation sur l'utilisation de ces appareils sera donnée au personnel communal.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Ce déploiement majeur vise à mailler efficacement le territoire communal et à soutenir l’action des nombreux First Responders locaux», a indiqué la Ville. De nouveaux appareils ont été notamment placés au collège des Girardet, à la salle polyvalente du Communal, au Château des Monts ou par exemple au Musée des Beaux-Arts.

«Ces installations dans l’espace public constituent un appui de taille pour les nombreux First Responders de la commune, ces citoyens volontaires formés pour intervenir bénévolement en quelques minutes en cas d’urgence vitale. Un appareil spécifique est également mis à disposition exclusive des sauveteurs à la piscine-patinoire», a précisé la Ville.

Des sessions de formation vont être prochainement mises en place pour le personnel communal. «L’objectif est de familiariser les collaborateurs à l’utilisation de ces appareils et de maximiser la réactivité en cas de situation critique», peut-on lire dans le communiqué.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision