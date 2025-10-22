Le Louvre a rouvert mercredi, trois jours après le vol des bijoux

Keystone-SDA

Le Louvre a rouvert ses portes aux visiteurs mercredi matin, pour la première fois depuis le spectaculaire cambriolage mené dimanche par quatre malfaiteurs, partis avec huit joyaux pour un préjudice estimé à 88 millions d'euros, a constaté une journaliste de l'AFP.

(Keystone-ATS) Dès 09h00, heure habituelle d’ouverture, les premiers visiteurs commençaient à entrer dans le musée le plus fréquenté du monde. La galerie d’Apollon, où a eu lieu le vol, reste en revanche fermée, a indiqué le Louvre à l’AFP.