Le lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds fête ses 125 ans

Keystone-SDA

Le lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds (NE) a fêté samedi ses 125 ans, avec une journée portes ouvertes. Durement touché par la tempête qui a frappé la ville en juillet 2023, le bâtiment, inauguré en 1971, bénéficiera d'un assainissement complet à partir de 2028.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’institution est le fruit de la fusion en 1999 du Gymnase et l’Ecole supérieure de commerce de la Métropole horlogère. Dans une interview parue dans ArcInfo, son directeur depuis 2018 Christophe Stawarz dresse un état des lieux en mentionnant deux grands défis auxquels l’établissement sera confronté ces prochaines années.

Le premier projet est la mise en œuvre dès 2032 de la nouvelle maturité gymnasiale décidée récemment sur le plan national. «Même si dans son esprit celle-ci est plus une réforme qu’une révolution, elle représente pour notre canton un grand bouleversement puisque nous passerons de trois à quatre ans de lycée», relève le directeur.

Rénovation d’ampleur

Le second défi est constitué par la rénovation du bâtiment. La tempête de juillet 2023 «a eu le mérite d’accélérer le lancement du projet d’assainissement qui était de toute façon en attente», décrit Christophe Stawarz. Les travaux devraient normalement s’échelonner de 2028 à 2031, avec des montants encore à préciser.

Le programme de samedi était riche d’animations culturelles, à l’image de l’histoire de l’institution. Un livre a paru par ailleurs à l’occasion du jubilé, intitulé «125 ans en 125 fragments», et qui braque le projecteur sur les décennies passées, note le directeur du lycée, qui accueille 600 étudiants chaque année.

L’ouvrage met en lumière la vie «extraordinairement foisonnante» du lieu: «les rencontres avec des écrivains et des penseurs importants de notre temps, les créations du chœur, de la troupe théâtrale, du ciné-club, nos précieuses connexions avec le monde culturel, économique, scientifique, artistique de notre région».