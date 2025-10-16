La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le lynx B903, dans le viseur du canton de Berne, a été tiré

Le lynx B903, dont le tir avait été autorisé, a été abattu. A la suite d'une nouvelle attaque d’animaux de rente survenue mardi sur le territoire de Kandergrund, dans l’Oberland bernois, des pièges photographiques ont permis d’établir qu'il en était l'auteur.

1 minute

(Keystone-ATS) Dans la soirée de mercredi, le lynx est revenu sur les lieux de l’attaque et a été abattu par la surveillance de la chasse, a indiqué jeudi le canton de Berne. Le tir a été effectué conformément aux charges énoncées dans la décision rendue par l’Inspection de la chasse le 17 septembre.

