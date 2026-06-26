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Le médecin cantonal active le renforcement de mesures anti-canicule

Keystone-SDA

Le médecin cantonal genevois active dès dimanche à 08h00 le renforcement des mesures institutionnelles face à la canicule. Certaines activités qui ne sont pas de premier plan seront arrêtées, a affirmé vendredi son bureau.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette décision est prise lorsque les températures moyennes sont égales ou supérieures à 25°C pendant 10 jours consécutifs. La cellule canicule se réunira dès lundi tous les jours jusqu’à la diminution des températures en dessous des seuils, a priori dès mercredi.

Le médecin cantonal appelle à augmenter la vigilance, notamment pour les enfants de moins de 6 ans, les personnes âgées, celles travaillant ou en extérieur ou celles qui ont certaines maladies.

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