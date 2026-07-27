La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Le médecin cantonal réactive le dispositif de canicule dès mercredi

Keystone-SDA

Le service du médecin cantonal genevois réactive le dispositif de réponse à la canicule dès mercredi en raison des températures prévues par MétéoSuisse. Ces valeurs devraient rester élevées jusqu'au 5 août au moins, a-t-il affirmé lundi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette décision est prise lorsque les températures moyennes sont égales ou supérieures à 25°C pendant dix jours consécutifs. La cellule canicule se réunira dès jeudi tous les jours jusqu’à la diminution des températures en dessous des seuils.

Le médecin cantonal appelle à augmenter la vigilance, notamment pour les enfants de moins de 6 ans, les personnes âgées, celles travaillant ou en extérieur ou celles qui ont certaines maladies.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision