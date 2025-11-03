La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le MAH fête le centenaire de la mort du peintre Félix Vallotton

Keystone-SDA

A l'occasion du centième anniversaire de la mort de Félix Vallotton, le Musée d'Art et d'Histoire (MAH) de Genève lui dédie son deuxième étage et organise plusieurs rendez-vous pour mieux découvrir le peintre suisse en novembre. Neuf de ses peintures sont exposées, ainsi que quelques travaux graphiques.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En plus de ses peintures comme «La Haine» ou «La Cagne et le Baou», le MAH expose une sélection de ses dessins «rarement montrée au public», a annoncé le musée par communiqué lundi. Notamment les études préparatoires du tableau «Persée tuant le dragon».

Pendant tout le mois, il sera aussi possible d’écouter une historienne de l’art présenter les oeuvres graphiques du peintre lausannois, comme la série «Intimités» qui lui a donné sa renommée internationale. Le MAH organise également une soirée festive «Rendez-vous avec Vallotton», ainsi qu’une «flânerie poétique» en compagnie de la journaliste Céline Argento.

