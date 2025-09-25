Le marché automobile européen progresse encore en août

Keystone-SDA

Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont continué à progresser en août (+5,3% sur un an), après un rebond en juillet (+7,4%), selon les chiffres publiés jeudi par l'association des constructeurs européens ACEA.

2 minutes

(Keystone-ATS) Près de 678’000 véhicules ont été vendus le mois dernier, contre environ 643’000 en août 2024. Le marché dans l’Union européenne stagne toutefois sur les huit premiers mois de l’année (-0,1%).

Les voitures hybrides restent les plus populaires auprès des acheteurs, avec 34,7% des immatriculations sur la période allant de janvier à août. Les hybrides rechargeables ont elles représenté 8,8% du marché.

L’essence et le diesel continuent à reculer, pour représenter à eux deux 37,5% du marché, contre 47,6% en août 2024.

Le nombre des véhicules à essence vendus en Europe entre janvier et août a chuté de 19,7% par rapport à la même période un an plus tôt. C’est en France que le recul est le plus marqué sur les huit premiers mois de 2025, avec un plongeon de 33,5% des ventes.

Les ventes de voitures diesel ont elles reculé de 25,7% sur la même période.

La part des voitures électriques s’est maintenue à 15,8% du marché sur les huit premiers mois de l’année, «un rythme toujours inférieur au rythme requis à ce stade de la transition», alors que les ventes de cette motorisation en Europe doivent atteindre 100% en 2035.

Les immatriculations de véhicules électriques au sein de l’UE ont bondi de 30,2% entre août 2024 et août 2025, et de 24,8% sur les huit premiers mois de l’année. En France, elles ont grimpé de 29,3% sur le seul mois d’août, mais restent en léger recul (-2%) entre janvier et août 2025.