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Le match Suisse-Colombie suivi par 2500 personnes mardi à Lausanne

Keystone-SDA

Les fans de la Nati seront nombreux à suivre le match contre la Colombie mardi soir. S'il n'y avait jusque-là pas de fanzone dans la capitale vaudoise, le Stade de la Tuilière prend le relais en diffusant le match pour près de 2500 personnes.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les billets – disponibles depuis vendredi soir au prix de 5 francs – ont tous été vendus mardi matin, relève le service de presse du Lausanne-Sport. La Tribune A sera entièrement recouverte de rouge et blanc.

Les huitièmes de finale de l’équipe de Suisse seront visibles sur cinq écrans à l’intérieur, dont trois seront sur la pelouse. Pour ceux qui n’ont pas eu accès au sésame, le match sera aussi diffusé dans le bar du stade.

Jusqu’ici, les rencontres de la Coupe du monde n’étaient pas montrées à grande échelle à Lausanne. Sur le territoire vaudois, il fallait se déplacer à Vevey ou Nyon, ou se rendre dans l’un ou l’autre des établissements privés disposant d’un espace de projection.

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