Le MCBA accueille la plus vaste rétrospective consacrée à Vallotton

Keystone-SDA

Un siècle après la disparition de Félix Vallotton, Lausanne, sa ville natale, lui rend hommage. Dès vendredi et jusqu'au 15 février 2026, le Musée cantonal des Beaux-Arts accueille plus de 250 de ses oeuvres, la plus vaste rétrospective jamais consacrée à l'artiste.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’exposition «Vallotton Forever», qui se tient sur le site de Platefome 10, retrace sur près de 1400 m2 le parcours d’un créateur aux multiples facettes: peintre, graveur, illustrateur et dessinateur de presse. Issues de collections suisses et européennes, les oeuvres permettent de redécouvrir un artiste majeur de la modernité.

Le parcours, à la fois chronologique et thématique, revient sur les grandes étapes de sa carrière: ses débuts au Salon officiel, sa reconnaissance à Paris comme maître de la gravure sur bois, ses dessins engagés publiés dans la presse, puis ses peintures d’intérieur devenues emblématiques.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

