Le MEG partiellement fermé en raison d’une fuite d’eau

Keystone-SDA

Le Musée d'ethnographie de Genève est partiellement fermé. Une fuite d'eau en dehors des salles d’exposition nécessite des investigations de la part des services techniques. Elle a contraint le musée à fermer jeudi ses salles d’exposition.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La bibliothèque et le café du MEG restent ouverts selon leurs horaires habituels. Pendant cette période, certaines activités pourront être déprogrammées, déplacées ou annulées, comme signalé jeudi par la Tribune de Genève. Suivie de très près, la situation continue d’évoluer, précise le MEG sur son site internet.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

