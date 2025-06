À Berne, la Chine inaugure un nouveau centre culturel

Le centre culturel de Chine à Berne est encore en phase de test. SRF/ Samuel Burri

Officiellement dédié à la culture et au tourisme, le nouveau China Cultural Center à Berne s’inscrit aussi dans une stratégie d’influence plus large du Parti communiste chinois à l’étranger.

L’événement s’appelle «Tea for Harmony» et réunit quelque 25 invités, présents pour assister à la cérémonie du thé. «La paix et l’harmonie sont les valeurs fondamentales de la culture chinoise», explique le consul Cui Ke, directeur du China Cultural Center (Centre culturel de Chine) à Berne. Pour la première fois, des médias sont également présents au centre avec, outre la SRF, l’agence de presse chinoise Xinhua.

C’est ici, à la périphérie de Berne, dans un centre commercial, au-dessus de la poste, de Migros et de Coop, que les valeurs chinoises seront désormais promues, sur un étage et demi. Le lieu abrite des bureaux, une salle de conférence, une salle d’exposition — et même deux salles de classe.

Le centre culturel de Chine se trouve dans le centre commercial Freudenberg, à Ostring en périphérie de Berne. SRF/Samuel Burri

Cours de chinois, calligraphie et musique traditionnelle

Le directeur du centre explique que le chinois y sera enseigné, de même que la culture du thé, la calligraphie ou la musique traditionnelle. Les questions auxquelles il répond ont été soumises à l’avance à l’ambassade de Chine pour approbation.

Un réseau mondial La Chine gère aujourd’hui plus 30 centres culturels dans le monde. Ceux-ci sont rattachés au ministère de la Culture et du Tourisme et existent, selon les données du gouvernement, depuis les années 1980. «L’échange culturel est encouragé par le Parti-État chinois, qui est derrière ces centres», explique Ralph Weber, expert de la Chine. Ces centres accueillent des concerts, des expositions et des conférences. Celui de Berne est encore en phase de test, selon la direction.

Pékin diffuse sa culture dans le monde entier. Ce nouveau centre à berne s’inscrit-il dans une logique de «soft power»? Le consul Cui Ke répond en soulignant que de nombreux pays gèrent des instituts culturels comparables. «La Suisse aussi fait rayonner sa culture à l’étranger, notamment via l’organisation Pro Helvetia», rappelle-t-il.

«Nous voulons montrer le charme unique de la Chine», explique Cui Ke, consul à l’ambassade de Chine et directeur du centre culturel. SRF/Samuel Burri

Mais l’objectif est-il uniquement culturel? «Oui, il s’agit de culture», affirme Ralph Weber, professeur à l’Université de Bâle et spécialiste des activités de la Chine à l’étranger. «Mais le but est aussi de renforcer l’influence internationale de la Chine. C’est écrit noir sur blanc sur le site officiel de l’entité qui pilote ces centres.»

Promotion de l’image de l’État à parti unique

Beaucoup d’États font la promotion de leur image à l’étranger. Mais il y a une différence, ajoute toutefois Ralph Weber: «Dans le cas de la Chine, c’est le département de la propagande du parti-État qui est aux commandes, et ses objectifs ne sont pas toujours compatibles avec la démocratie suisse». La Chine est un État socialiste à parti unique dirigé de manière centralisée.

Lorsqu’on lui demande de manière impromptue si le centre transmettra aussi un message sur la société et la politique chinoises, le directeur élude: «Ici, il est question de culture et de tourisme.»

La Chine et la Suisse célèbrent cette année 75 ans de relations diplomatiques. Pour le consul Cui Ke, le centre se veut «un pont d’amitié entre les deux peuples». Son inauguration officielle est prévue dans les mois à venir, à l’occasion d’une visite amicale d’une délégation venue de Pékin.

