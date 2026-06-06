La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts
Le meilleur du contenu SSR

1961: la dure vie de paysan de montagne

À peine 2000 CHF de revenus annuels auxquels s'ajoutent 25 CHF d'allocations familiales par mois et par enfant: cette famille de paysans de montagne doit lutter quotidiennement pour assurer sa subsistance. La force de travail des enfants est indispensable à la survie de l'exploitation agricole.

Ce contenu a été publié sur
1 minute
RTS

Les plus appréciés

Les plus discutés

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision