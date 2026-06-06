1961: la dure vie de paysan de montagne

À peine 2000 CHF de revenus annuels auxquels s'ajoutent 25 CHF d'allocations familiales par mois et par enfant: cette famille de paysans de montagne doit lutter quotidiennement pour assurer sa subsistance. La force de travail des enfants est indispensable à la survie de l'exploitation agricole.
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