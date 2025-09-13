La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
1964: en toute liberté sur l’autoroute Lausanne-Genève

En 1964, sur la toute nouvelle autoroute Lausanne-Genève (quasi-vide), les automobilistes ne connaissent pas encore le goût du bouchon. De quoi les encourager à prendre d'audacieuses libertés avec le code de la route…

Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

