1964: en toute liberté sur l’autoroute Lausanne-Genève
En 1964, sur la toute nouvelle autoroute Lausanne-Genève (quasi-vide), les automobilistes ne connaissent pas encore le goût du bouchon. De quoi les encourager à prendre d'audacieuses libertés avec le code de la route…
