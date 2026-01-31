1966: du LSD à l’antenne

En 1966, la TSR - l’ancêtre de la RTS - se prête à une expérience étonnante: filmer les effets du LSD sur des volontaires. Il en résulte des fous rires, des hallucinations ou encore des distorsions temporelles. Cette expérience sous contrôle médical serait-elle encore concevable aujourd’hui?
