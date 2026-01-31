La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts
Le meilleur du contenu SSR

1966: du LSD à l’antenne

En 1966, la TSR - l’ancêtre de la RTS - se prête à une expérience étonnante: filmer les effets du LSD sur des volontaires. Il en résulte des fous rires, des hallucinations ou encore des distorsions temporelles. Cette expérience sous contrôle médical serait-elle encore concevable aujourd’hui?

Ce contenu a été publié sur
1 minute
RTS

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision