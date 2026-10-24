1966: la fabrication de l’huile de noix

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Du moulin au pressoir, cette archive de 1966 nous plonge au cœur d’une tradition rurale ancestrale. À travers des gestes précis et inchangés depuis des siècles, les noix se transforment en une huile parfumée autrefois précieuse dans de nombreux foyers suisses.

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RTS

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