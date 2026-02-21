1971: à l’alpage, en été comme en hiver

La famille Genoud vit toute l'année dans une des plus hautes fermes du Sud fribourgeois. Etre maître chez soi, vivre au rythme de la ferme, vivre ensemble parce que «quand on aime, on aime…», une certaine idée du bonheur…
