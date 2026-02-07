1972: les ouvrières

Ces ouvrières rencontrées en 1972 racontent leurs doubles journées. Rythmées par l’horloge, par le travail, le ménage, les enfants, sans aide de leur mari, bien trop fatigué. Le temps s’accélère et elles, elles courent sans repos.
Ce contenu a été publié sur
1 minute
RTS
Les plus appréciés
Les plus discutés
SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision
SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.