1973: patiner sur le lac des Brenets

Comment savoir si l'épaisseur de la glace est suffisante pour patiner sans danger? Aux Brenets, un lac situé à la frontière franco-suisse dans les montagnes neuchâteloises, le spécialiste de la question se nomme Pierre Rieser. Sa méthode? Lancer en l'air une pierre d'un kilo et écouter le son qu'elle fait en retombant sur la glace.
