1977: à bord du voilier du navigateur vaudois Pierre Fehlmann
Pionnier de la voile helvétique, Pierre Fehlmann a multiplié les tours du monde. Il a participé à cinq éditions de la Whitbread Round the World Race entre 1977 et 1994. Une équipe de la TSR est montée à bord du bateau Disque d'Or du navigateur vaudois lors des 4 étapes de l'édition 1977-1978 de cette course qui porte aujourd'hui le nom d'Ocean Race.
