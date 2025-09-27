La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
1977: à bord du voilier du navigateur vaudois Pierre Fehlmann

Pionnier de la voile helvétique, Pierre Fehlmann a multiplié les tours du monde. Il a participé à cinq éditions de la Whitbread Round the World Race entre 1977 et 1994. Une équipe de la TSR est montée à bord du bateau Disque d'Or du navigateur vaudois lors des 4 étapes de l'édition 1977-1978 de cette course qui porte aujourd'hui le nom d'Ocean Race.

Ce contenu a été publié sur
1 minute
RTS

