1984: les fous du Barefoot

Du ski nautique sans ski? On appelle ça le barefoot. Que ce soit sur les pieds, les fesses ou même en se hissant sur le dos de deux comparses, la seule chose qui compte, c'est la glisse. Images de 1984 pour sensations garanties.
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