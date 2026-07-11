2000: un été au camping de Colombier

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Le camping de Paradis Plage, à Colombier, au bord du lac de Neuchâtel, a la particularité d’être situé sous un pont d’autoroute. Mais cela n’entame pas la bonne humeur de ses résidents, qui se retrouvent tous les jours pour l’apéro dans la bien nommée Rue de la Soif.

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RTS