47% de miel en plus par colonie d’abeilles – comment est-ce possible?

Une activité intense: des abeilles en déplacement sur un rayon de miel. Keystone / DPA / Thomas Warnack

Cette année, chaque colonie d’abeilles produit 23,6 kilos de miel, bien plus qu’en 2024. Les varroas et les frelons demeurent toutefois une menace.

4 minutes

Manuel Rentsch, SRF Autre langue: 1 Deutsch de 47 Prozent mehr Honig pro Bienenvolk – wie ist das möglich? original lire plus 47 Prozent mehr Honig pro Bienenvolk – wie ist das möglich?

Nettement plus de miel que l’an dernier : le bilan de la saison écoulée est positif. Tant au printemps qu’en été, les récoltes ont largement dépassé celles des années précédentes. C’est ce que révèlent les chiffres d’Apisuisse, la faîtière des apicultrices et apiculteurs suisses. Chaque colonie d’abeilles a produit en moyenne 23,6 kilos de miel, soit 47 % de plus que l’an passé. Le constat repose sur une enquête menée auprès de plus de 800 apicultrices et apiculteurs, portant sur les rendements de 1200 ruchers et 9800 colonies.

Pourquoi y a-t-il cette année beaucoup plus de miel suisse qu’en 2024? Keystone/Ennio Leanza

De bons rendements malgré la pluie : en juillet, les précipitations ont certes été abondantes. Hormis cela, l’année n’a pas été si mauvaise. Le printemps a débuté très tôt, avec des températures douces et beaucoup de soleil. Selon un rapport de la Revue suisse d’apiculture, la végétation avait environ une semaine d’avance sur la normale ; la floraison des arbres fruitiers a commencé dans de nombreuses régions dès la fin mars, soit jusqu’à dix jours plus tôt que la moyenne pluriannuelle. Le mois de mai a été sec, juin marqué par la chaleur et août à nouveau chaud et sec. Pour les abeilles, ces conditions étaient favorables à la recherche de nectar.

C’est dans le Jura que les abeilles ont été les plus productives : les différences régionales sont marquées. C’est dans cette région que les colonies ont donné le plus de miel, avec une moyenne de plus de 38 kilos par colonie. Pour beaucoup d’apicultrices et apiculteurs, l’apiculture reste un simple loisir ; il n’existe donc pas de données consolidées sur la production totale de miel en Suisse. En supposant que le pays compte environ 180’000 colonies, on obtient un ordre de grandeur de plus de 4200 tonnes de miel pour l’année en cours. Il s’agit toutefois d’une estimation approximative.

Aucune conclusion sur la santé des abeilles : «Il serait erroné de déduire de la forte quantité de miel que les abeilles se portent mieux», explique Martin Schwegler, président central de BienenSchweiz, l’association des apicultrices et apiculteurs de Suisse alémanique et romanche. La situation des abeilles n’est pas meilleure qu’il y a quelques années, lorsque circulaient des informations sur une mortalité massive. «Le facteur décisif pour la survie des abeilles, ce sont les apicultrices et apiculteurs. Ils doivent intervenir lorsque cela s’avère nécessaire», souligne Martin Schwegler.

Les cantons avec les abeilles les plus assidues: la récolte de miel en kilogrammes par colonie. schpQuelle: BienenSchweiz

Les varroas, un problème persistant : depuis vingt ans, les colonies d’abeilles sont menacées par les acariens varroa. Sur ce point, aucune amélioration n’est en vue. «Il faut continuer les traitements», souligne Martin Schwegler. Pour lutter contre ces parasites, des acides organiques sont utilisés. «Sans ces interventions, les abeilles meurent. Dans la nature, les colonies ne pourraient malheureusement pas survivre.»

La quantité de miel récoltée par les abeilles suisses par colonie en kilogrammes. schpQuelle: BienenSchweiz

La propagation des frelons asiatiques : en plus des varroas, les frelons asiatiques représentent une menace. «Un gros problème s’annonce», avertit Martin Schwegler. Ces frelons attaquent les abeilles et se répandent rapidement. Ils sont actuellement surtout présents en Suisse romande, de plus en plus dans le Plateau, et leur extension vers la Suisse orientale est désormais à prévoir. Pour les apicultrices et apiculteurs, cela signifie davantage de travail : il faut protéger les colonies, par exemple à l’aide de grillages. «Le frelon asiatique agit comme un aspirateur qui traverse le pays, sans que l’on s’en soit vraiment rendu compte jusqu’ici», explique l’expert en apiculture. La menace ne concerne pas seulement les abeilles, mais aussi d’autres espèces d’insectes.

Texte traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op

Les plus appréciés Les plus discutés