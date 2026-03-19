Anecdotes d’un conseiller fiscal: «Un client a voulu déduire son chien des impôts»

Un chien peut-il faire office de système d'alarme ? Keystone / Gaetan Bally

Les déclarations d’impôts doivent être renvoyées d’ici la fin mars dans la plupart des cantons. Beaucoup de contribuables font appel à des services de conseil fiscal pour les aider à les remplir.

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Raphael Wallimann, SRF Autre langue: 1 FR original Italiano it Quello che voleva dedurre il cane dalle imposte e altre bizzarre storie fiscali lire plus Quello che voleva dedurre il cane dalle imposte e altre bizzarre storie fiscali

Stefan Stauffiger est expert fiscal diplômé. Au fil des années, il a rempli des centaines de déclarations d’impôts pour le compte de ses clients – et a vécu au passage des situations pour le moins insolites.

1. De la lingerie érotique dans la comptabilité

Il y a quelques années, Stefan Stauffiger et son équipe ont assisté un avocat dans l’établissement de sa déclaration fiscale. En examinant sa comptabilité, ils sont tombés sur un reçu provenant d’une entreprise fabriquant de la lingerie érotique.

Interrogé sur le caractère professionnel de cette dépense, le client s’est montré embarrassé: il affirmait ne pas savoir d’où provenait la lingerie. Il allait de soi qu’elle n’avait rien à faire dans la comptabilité.

2. 600’000 francs d’impôts remboursés

Un autre client de Stefan Stauffiger avait, pendant des années, laissé le courrier de l’administration fiscale sans l’ouvrir. N’ayant jamais renvoyé de déclaration, il s’est retrouvé poursuivi pour dettes jusqu’à la mise aux enchères de son appartement en propriété.

Il s’est toutefois avéré par la suite que son revenu imposable avait été massivement surestimé: l’administration fiscale tablait sur un revenu compris entre 200’000 et 300’000 francs. Elle aurait également dû remarquer que l’homme avait pris une retraite anticipée à 58 ans. Finalement, son logement lui a été restitué et il a récupéré 600’000 francs d’impôts payés en trop.

3. Un mariage de dernière minute pour éviter l’impôt sur les successions

Il arrive régulièrement que des personnes âgées se marient sur leur lit de mort afin de contourner l’impôt sur les successions. Un client du conseiller fiscal avait lui aussi envisagé cette stratégie. Devenu veuf, ce retraité avait reçu un diagnostic de cancer.

Est-ce déjà de la fraude fiscale? Beaucoup de contribuables inscrivent volontairement des déductions généreuses dans leur déclaration, en espérant qu’elles passeront inaperçues. Mais à partir de quand cela devient-il problématique? «En principe, il existe l’infraction de tentative de soustraction fiscale, explique l’expert. Toutefois, si l’on n’est pas sûr qu’une déduction soit autorisée, on peut quand même la déclarer. L’essentiel est de rester transparent, de fournir les justificatifs nécessaires et de ne rien chercher à dissimuler.»

Refusant l’idée d’entrer dans un établissement médico-social, l’homme avait engagé une aide-soignante en lui promettant de lui léguer sa fortune à sa mort. Les deux ont fini par se marier. C’était il y a deux ans: depuis, son état de santé s’est amélioré – et l’aide-soignante n’a encore hérité de rien.

4. Le chien présenté comme un système d’alarme

Il est bien connu que les chiens constituent d’excellents systèmes d’alarme. Or, les frais d’entretien d’une installation d’alarme peuvent être déduits des impôts.

Un client particulièrement astucieux de Stefan Stauffiger a donc tenté de faire passer les coûts liés à son chien en déduction fiscale, au motif que l’animal aboierait à l’approche d’un cambrioleur. L’administration fiscale n’a toutefois pas été convaincue et a, sans surprise, rejeté cette demande.

Traduction de l’allemand à l’aide d’un outil de traduction automatique/ptur

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