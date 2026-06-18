Avec Punk Editions, la littérature suisse se veut irrévérencieuse, sans limites ni tabous

Les livres parus chez Punk Edition. [Punk Edition - Nicolas Genoud]

Punk Editions bouscule les codes du paysage littéraire romand. Fondée par Nicolas Genoud, cette structure se distingue par son approche irrévérencieuse, sans limites, sans barrières et sans tabous, loin des sentiers battus et de l'image parfois sérieuse des maisons d'édition traditionnelles.

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RTS

Loin des sentiers battus, Punk Editions propose une littérature de genre qui privilégie l’histoire et l’émotion, tout en cultivant un esprit festif et une proximité avec ses lectrices et lecteurs. Comme la musique punk, la maison d’édition incarne une philosophie qui se traduit par une volonté de rompre avec les conventions.

«On déteste rester assis derrière nos tables à attendre les lecteurs», confie Nicolas Genoud, fondateur de Punk Editions, dans l’émission Le grand soir du 8 juin. «On bouge beaucoup, on discute beaucoup, on rigole beaucoup, on boit beaucoup». Une approche qui tranche avec l’image parfois sérieuse des institutions littéraires traditionnelles.

La ligne éditoriale de Punk Editions est claire: «La seule chose qui est obligatoire chez nous, c’est le pastis», plaisante Nicolas Genoud, avant d’ajouter plus sérieusement: «C’est pour ça que chez Punk, nous avons une ligne éditoriale vraiment centrée sur l’histoire, avec des auteurs qui écrivent au service de l’histoire. (…) Il me faut des images, il me faut de l’émotion, il faut que je sois surpris. Je n’aime pas la littérature trop lisse. Ce que je veux, c’est recevoir une claque».

Des collections diversifiées

Parmi les publications de la maison, on retrouve les œuvres de Nicolas Genoud lui-même, dont le récit horrifique ‘La vision du loup’ ou le roman ‘Ramsès Boulevard’, un mélange audacieux d’histoire, de mythologie, de science-fiction et de polar, inspiré notamment par les écrits de Maurice Dantec, décédé en 2016 (‘Les racines du mal’ paru en 1995). «C’est difficile de finir un de ses romans en restant indemne. Il avait un talent fou», affirme Nicolas Genoud.

La couverture du livre ‘Ramsès Boulevard’ de Nicolas Genoud. [Punk Edition]

Les parutions de Punk Editions se divisent en cinq labels: Punk (romans de genre), Punk Fictions (novellas de genre), Anarkids (jeunesse), Kaos (littérature blanche) et Punk You Punk Me (pour adultes consentants), dédiée à la littérature érotique. «J’ai toujours aimé l’érotisme, donc j’ai dit: ‘Tiens, je vais peut-être trouver le futur Kundera là-dedans. On censure plus le sexe que la guerre, ce qui est un peu dommage'», explique Nicolas Genoud.

Punk Editions, bien que jeune – lancée en 2019 -, s’est rapidement fait une place dans le monde de l’édition. La maison est désormais présente chez de nombreux libraires et propose ses ouvrages en ligne sur son site. Elle est la preuve que l’imaginaire helvétique est un terreau fertile pour des histoires fascinantes, riches en couleurs et en émotions.

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