Bienne teste un système innovant contre l’invasion des moules quagga dans ses conduites

À l'état de petites larves, les moules quagga peuvent facilement atteindre des endroits difficiles d'accès, par exemple les conduites d'eau à de grandes profondeurs. Keystone / Gaetan Bally

Lorsque l'eau du lac est transformée en eau potable, les moules quagga posent problème. Leurs larves obstruent les conduites. Au bord du lac de Bienne, il existe désormais une solution.

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Désirée Sauter, SRF Autres langues: 2 Deutsch de Putzanlage säubert erstmals Leitungen von Larven der Quaggamuschel original lire plus Putzanlage säubert erstmals Leitungen von Larven der Quaggamuschel

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Petite, vorace et capable de se reproduire à une vitesse fulgurante: la moule quagga – introduite depuis la mer Noire – menace de déséquilibrer les écosystèmes des eaux suisses. Son invasion ne concerne plus seulement les lacs, mais aussi les installations qui pompent l’eau lacustre pour la transformer en eau potable.

Les larves pénètrent dans les conduites, où elles se développent en moules quagga, obstruant ainsi les conduites. Ces dégâts se chiffrent en millions. Du Léman au lac de Constance, on s’efforce à présent de trouver des moyens d’éliminer simplement et efficacement ces envahisseuses des conduites.

>> Ecouter le reportage de SRF :

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La station de pompage d’eau lacustre d’Ipsach, près de Bienne, a mis au point un système de nettoyage qui élimine les larves de moules quagga des conduites qui transportent l’eau du lac vers la station de pompage.

Au coeur du dispositif se trouve une sorte de goupillon géant. Propulsé sous pression à l’intérieur de la conduite d’eau, il parcourt la section immergée dans le lac en décollant les larves fixées aux parois. Celles-ci sont ensuite récupérées à l’extrémité du tuyau grâce à un tamis avant d’être rejetées dans le lac. Lors du trajet de retour, la conduite est nettoyée une deuxième fois.

La nouvelle station d’épuration des eaux de mer d’Ipsach, près de Bienne. SRF/Désirée Sauter

Depuis le début de l’année, Energie Service nettoie régulièrement les conduites avec cette installation. «L’objectif est un nettoyage mensuel, car la moule n’a ainsi pas le temps de développer de coquille dure», explique Roger Gloor, responsable de la construction et de l’exploitation de l’installation.

Un tel nettoyage est une première en Suisse

En 2015, la première moule quagga de Suisse a été observée dans le Léman. Depuis, la lutte contre sa propagation est lancée. Dans tous les lacs suisses touchés, des plongeurs sont envoyés en profondeur lors d’opérations complexes pour gratter les paniers d’aspiration afin d’entretenir les conduites.

La méthode au bord du lac de Bienne – le système de nettoyage bidirectionnel – est jusqu’à présent unique et a été développée avec des partenaires externes, explique Roger Gloor.

Selon la cheffe de projet Hanna Schiff, les méthodes traditionnelles n’étaient pas adaptées. Les racleurs habituellement utilisés pour éliminer les moules fixées dans les conduites nécessitent en effet des moyens importants: «Pour cela, il faut toujours au moins un bateau et généralement une personne qui plonge. Nous voulions nous passer de cette logistique», explique-t-elle.

La propagation des moules continue

Selon Hanna Schiff, les premiers résultats obtenus à Ipsach au bord du lac de Bienne sont encourageants. Le nouveau système de nettoyage s’avère efficace pour lutter contre les larves de moules quagga.

Cette avancée ne résout toutefois pas le problème écologique posé par l’espèce invasive dans les lacs suisses. «Concernant l’impact de la moule quagga sur l’écosystème, il est déjà trop tard», reconnaît Roger Gloor.

Intérêt d’autres acteurs suscité

Elle représente néanmoins un progrès important pour les exploitants d’infrastructures. Roger Gloor précise que l’approvisionnement en eau potable est assuré, car les conduites peuvent être nettoyées à tout moment.

Un enjeu majeur pour Energie Service Biel, qui traite presque toute l’eau potable des communes de Bienne et de Nidau. Et l’innovation suscite déjà l’intérêt d’autres acteurs du secteur: «Nous sommes en contact étroit avec plusieurs stations confrontées aux mêmes défis que nous», indique Roger Gloor qui espère avoir inspiré d’autres collègues de la branche.

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