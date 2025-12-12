Chapitre sombre: l’usine faisait partie du réarmement clandestin nazi

La production d’armes à Zuchwil était contestée par la population. ZVG/Museum Altes Zeughaus

L’ancienne usine d’armement de Soleure entretenait des liens avec les nazis. Un musée en retrace aujourd’hui l’histoire.

4 minutes

SRF Autres langues: 2 Deutsch de Schweizer Waffenfabrik war Teil der verdeckten Nazi-Aufrüstung original lire plus Schweizer Waffenfabrik war Teil der verdeckten Nazi-Aufrüstung

Italiano it Un capitolo oscuro: la fabbrica nel riarmo clandestino nazista lire plus Un capitolo oscuro: la fabbrica nel riarmo clandestino nazista

Une usine au cœur du réarmement clandestin: Le musée Altes Zeughaus de Soleure consacre une exposition à l’histoire de l’ancienne usine d’armement de la ville. Après la Première Guerre mondiale, la fabrique de munitions passa sous contrôle allemand et produisit des armes. Elle devint ainsi un élément clandestin du réarmement allemand. Un chapitre controversé de l’histoire soleuroise, qui suscita à l’époque une forte opposition. Le musée a entrepris de retracer, au moins en partie, cette histoire.



La production d’armes en Suisse: La Première Guerre mondiale prit fin en 1918. L’Allemagne et l’Autriche se retrouvèrent du côté des vaincus. Les puissances victorieuses imposèrent alors de sévères restrictions à leurs armées et à leurs industries d’armement. L’Allemagne dut repenser sa stratégie et délocalisa la fabrication d’armes vers des États neutres. C’est ainsi qu’elle mit en place une «armée de l’ombre». Et cette ombre s’étendit aussi sur la Suisse – notamment sur le canton de Soleure.

L’exposition du musée Altes Zeughaus de la ville de Soleure présente entre autres différentes armes qui ont été produites dans l’usine. Sur la photo: une mitrailleuse légère S2-200, produite vers 1929. SRF/Alex Moser



Les liens avec le canton de Soleure: En 1929, la fabrique de munitions de Zuchwil fut vendue au groupe allemand Rheinmetall AG. «Les Allemands avaient, depuis les années 1920, des ramifications avec le canton de Soleure», explique Franziska Weber, directrice adjointe du musée. L’un des cofondateurs de l’usine était Hermann Obrecht, originaire de Granges. Il fut pendant un certain temps président de la Banque cantonale soleuroise et siégea dans de nombreux conseils d’administration. Lorsqu’il fut élu en 1935 au Conseil fédéral pour le Parti radical, il abandonna son siège au conseil d’administration de l’usine d’armement, car celle-ci était controversée.



L’emprise du régime nazi: Bien que l’usine fût passée sous contrôle allemand, elle ne livra pas beaucoup d’armes au voisin du nord. Elle se trouva néanmoins, à partir de 1938, sous la tutelle du régime nazi, alors que l’Allemagne se préparait à la Seconde Guerre mondiale. L’usine fut inscrite sur la liste noire des Alliés. L’idéologie nationale-socialiste s’imposa également dans l’usine: dès 1932, le Suisse Werner Schaad en prit la direction. Admirateur déclaré d’Hitler, il diffusa ses convictions et son idéologie au sein de l’usine et de son entourage.

Les bâtiments de l’ancienne fabrique d’armes de Soleure à Zuchwil existent encore aujourd’hui. Entre-temps, d’autres entreprises ont loué les locaux. SRF/Wilma Hahn



La résistance locale: Sous l’influence de Schaad, l’usine d’armement se retrouva de plus en plus sous le regard du public. Le Ministère public de la Confédération ouvrit une enquête. Mais ce ne fut qu’en 1939, lorsque la commune de Zuchwil exerça des pressions sur le gouvernement cantonal de Soleure, que celui-ci intervint. Schaad fut alors congédié. À l’époque, Pius Jeger fit également sensation: mécanicien à l’usine, il s’opposa à l’idéologie nazie et détruisit un portrait de Hitler que Schaad avait accroché dans son bureau. Jeger entra dans l’histoire comme le «héros de Zuchwil». Même une place sur le site de l’usine porte aujourd’hui son nom.

Werner Schaad (devant au centre) était un national-socialiste convaincu et a suscité beaucoup de résistance dans la région. Après sa libération, il s’est enfui en Allemagne et a dirigé une troupe de défense composée de Suisses nazis. Plus tard, Schaad a été condamné en Suisse à huit ans de réclusion et à dix ans d’indignité. ZVG / Museum Altes Zeughaus



Le déclin de l’usine: Les armes furent principalement vendues aux futures puissances de l’Axe – l’Italie, l’Autriche et la Hongrie. Lorsque les nationaux-socialistes arrivèrent au pouvoir en 1933, la production d’armes en Allemagne tourna à plein régime. La conséquence fut que l’usine de Soleure sombra rapidement dans le rouge. Malgré d’autres commandes et des injections financières de la Rheinmetall AG, elle ne se remit jamais complètement. Après la défaite de l’Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale, l’usine fut inscrite sur une liste noire et dut fermer. En 1961, elle fut radiée du registre du commerce. Ce fut la fin d’un chapitre sombre de l’histoire du canton de Soleure.

Même après son renvoi, Schaad continua de diffuser ses idéologies nazies sur le site de l’usine. La population s’y opposa. Environ 600 personnes participèrent à une manifestation. SRF / Alex Moser

Contenu externe

Texte traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op