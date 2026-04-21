Comment la population a changé en Suisse depuis votre naissance
Depuis votre naissance, le visage de la Suisse s’est transformé. Grâce à notre format interactif, découvrez comment votre commune, votre canton et le pays se sont métamorphosés au fil du temps.
Alors que la Suisse débat de l’initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions», la cellule data de la RTS vous propose un portrait personnalisé de l’évolution démographique du pays.
Croissance, vieillissement, immigration… Entrez votre date de naissance ci-dessous et découvrez comment la population suisse a changé.
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Données et méthodologie
Toutes les données utilisées dans l’article proviennent de l’Office fédéral de la statistique (OFS), notamment de la Statistique de la population et des ménages (STATPOP). Pour les données historiques, nous avons utilisé la Statistique de l’état annuel de la population (ESPOP) ainsi que le Recensement fédéral de la population.
Les graphiques sur le vieillissement de la population à l’échelle nationale présentent la situation en 2026 selon le scénario le plus probable de l’OFS.
Les données par communes ont été harmonisées selon l’état des communes en 2026 pour tenir compte des fusions.
Concernant le compteur en début d’article, la population lors de votre naissance est calculée au jour près grâce à une interpolation linaire des données annuelles de l’Office fédéral de la statistique. Le compteur d’aujourd’hui s’actualise quant à lui en temps réel en se basant sur les derniers relevés trimestriels et les projections de croissance de l’OFS.
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