Comment la population a changé en Suisse depuis votre naissance

Données et méthodologie

Toutes les données utilisées dans l’article proviennent de l’Office fédéral de la statistique (OFS), notamment de la Statistique de la population et des ménages (STATPOP). Pour les données historiques, nous avons utilisé la Statistique de l’état annuel de la population (ESPOP) ainsi que le Recensement fédéral de la population.

Les graphiques sur le vieillissement de la population à l’échelle nationale présentent la situation en 2026 selon le scénario le plus probable de l’OFS.

Les données par communes ont été harmonisées selon l’état des communes en 2026 pour tenir compte des fusions.

Concernant le compteur en début d’article, la population lors de votre naissance est calculée au jour près grâce à une interpolation linaire des données annuelles de l’Office fédéral de la statistique. Le compteur d’aujourd’hui s’actualise quant à lui en temps réel en se basant sur les derniers relevés trimestriels et les projections de croissance de l’OFS.