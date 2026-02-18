Comment les géants de la Big Tech tirent profit de la désinformation

En 2025, Meta a généré environ 196 milliards de dollars américains de recettes publicitaires via ses plateformes. SRF

Google et Meta sont accusés de ne pas en faire assez pour lutter contre la désinformation. Ils réalisent d’importantes recettes publicitaires grâce aux fausses informations générées par l’IA.

Harry Stitzel, SRF Autres langues: 2 Deutsch de Wie Bigtech-Konzerne an Falschinformationen mitverdienen original lire plus Wie Bigtech-Konzerne an Falschinformationen mitverdienen

Italiano it I colossi tecnologici guadagnano con le notizie false lire plus I colossi tecnologici guadagnano con le notizie false

Information ou fake news? Cette question occupe Mats Schönauer au quotidien. Le youtubeur berlinois analyse des chaînes diffusant de fausses informations, souvent à caractère politique. Autrefois, de grandes organisations étaient nécessaires pour réaliser ce travail, dit-il. Aujourd’hui, une seule personne suffit.

Exemple: un présentateur généré par l’IA affirme que Lidl ne vend plus de «lapins de Pâques» mais des «lapins assis», par égard pour d’autres religions. Il s’agit d’une fausse information.

De la conseillère fédérale au présentateur de télévision: grâce à l’IA, on leur fait dire des mots qui font la promotion d’une plateforme d’investissement frauduleuse. SRF/Social media platforms

Des publicités frauduleuses circulent également sur des sites web suisses. Au moyen de l’IA, elles attribuent des propos mensongers à des personnalités afin de promouvoir des plateformes d’investissement douteuses.

Les contenus trompeurs retiennent les usagers sur les plateformes

Mais les auteurs de tels contenus ne sont pas les seuls à en profiter. Les grands groupes de la tech en retirent également de l’argent.

«Les fournisseurs de réseaux sociaux n’ont pas pour objectif de nous informer de la manière la plus fiable possible, mais de nous montrer le plus de publicité possible», déclare Angela Müller, de l’organisation Algorithm Watch.

Elle explique que les algorithmes sont optimisés pour retenir les utilisateurs et utilisatrices le plus longtemps possible sur la plateforme – y compris au moyen de contenus trompeurs.

«Des règles strictes» sur YouTube

Les chiffres sont effarants: en 2024, Google a généré environ 36 milliards de dollars de recettes publicitaires rien qu’avec YouTube. Au total, Google a encaissé 264 milliards de dollars. On estime que 20 millions de vidéos sont mises en ligne chaque jour sur YouTube.

Au cours des neuf premiers mois de 2025, YouTube a supprimé environ 32 millions de vidéos et 12 millions de chaînes. Les principales raisons: la protection des enfants, le spam, les contenus trompeurs et la fraude. C’est ce qu’indique le rapport de transparence de GoogleLien externe.

Les fausses informations n’ont été le motif de suppression que d’environ 250’000 chaînes. YouTube souligne néanmoins: «Nos règles sont très strictes, car les fausses informations portent atteinte à la confiance de nos utilisatrices et utilisateurs.»

10% des recettes publicitaires de Meta liées aux fake news?

En 2025, Meta a encaissé environ 196 milliards de dollars de recettes publicitaires grâce à ses plateformes Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Selon un rapport interne cité par ReutersLien externe, 10% des 162 milliards de dollars de recettes publicitaires engrangées en 2024 provenaient de contenus frauduleux, soit plus de 16 milliards de dollars.

Interrogé par SRF, Meta relativise et répond par écrit que ce chiffre était une estimation trop large. «Une vérification ultérieure a montré que nombre de ces annonces n’enfreignaient pas les règles.»

Selon l’entreprise, cette évaluation aurait été réalisée afin de vérifier les investissements prévus notamment dans la lutte contre la fraude et les escroqueries – ce qui a été fait.

Le PDG Mark Zuckerberg a toutefois annoncé début 2025 la suppression des fact-checkers externes. Désormais, les utilisateurs et utilisatrices doivent déterminer par eux-mêmes ce qui est faux. L’objectif serait de «réduire les erreurs» et de renforcer la «liberté d’expression».

Le changement viendra-t-il de la régulation ou de la pression d’usagers exaspérés?

Pour Angela Müller, cela ne suffit pas. Elle demande des règles claires. En Suisse, un projet de loi prévoyant la régulation des réseaux sociaux et des moteurs de recherche est en préparation. «Fondamentalement, il s’agit que les plateformes assument la responsabilité des risques qu’elles engendrent.»

Réalité ou désinformation? Les vidéos générées par l’IA sur Internet sont de plus en plus difficiles à reconnaître, mais elles sont souvent très consultées, ce qui profite aux grandes entreprises technologiques. SRF

Le youtubeur Mats Schönauer veut croire à un changement de mentalité, par pur intérêt individuel: si les utilisateurs et utilisatrices finissent par se lasser des contenus générés par l’IA et passent moins de temps sur les plateformes, «le moment viendra où les groupes technologiques feront quelque chose pour les combattre».

