Comment les prisons suisses gèrent la hausse du nombre de détenus âgés

Le principal risque pour les détenus âgés est d’être victimes de harcèlement ou de menaces. Keystone / Peter Schneider

Les détenus de plus de 60 ans représentent seulement 6% de la population carcérale en Suisse, mais c'est la classe d'âge qui a le plus augmenté en 40 ans. Entre soins et sécurité, les prisons suisses doivent s'adapter pour répondre aux besoins des seniors qui, pour certains, resteront enfermés jusqu'à leur mort.

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Georges* avait plus de 70 ans quand il a été incarcéré à Champ-Dollon, puis à la Brenaz à Genève. Il y est resté plus d’un an. «On est exposé à une hiérarchie qui s’établit dans ces prisons», témoigne-t-il dimanche dans Mise au Point. «Il y a une bande, avec un chef, et c’est lui qui dirige.»

Georges a assisté au viol collectif d’un autre détenu dans les douches de la prison. «Le gardien avait fermé les portes à clé, car une alarme avait retenti», se souvient-il. «A la fin, leur chef est venu vers moi et m’a dit: «Heureusement pour toi, tu es trop vieux pour des choses pareilles. Mais tu n’en parles à personne ou tu ne vas plus vivre longtemps. Pour moi, c’était un choc horrible.»

Georges a également été victime d’une tentative d’extorsion. Un détenu a menacé de s’en prendre à lui et à sa famille s’il ne lui versait pas 4000 francs par mois.

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Les soins aux détenus, un défi grandissant avec l’âge

Être harcelé ou menacé est le principal risque des détenus âgés. Mais leur apporter les soins nécessaires peut aussi être compliqué.

Car le vieillissement est accéléré en prison. En Suisse, on considère que les détenus de 60 ans souffrent en moyenne des mêmes atteintes physiques et mentales qu’une personne de 70 ans. «Ces personnes cumulent en général des déterminants socio-économiques faibles ou négatifs», explique le président de la Conférence suisse des médecins pénitenciers Hans Wolff. «Ils souffrent davantage d’addiction ou de maladies infectieuses et sont dix fois plus souvent concernés par les maladies mentales.»

Des prisons non adaptées

Si les détenus de plus de 60 ans ne représentent que 6% des personnes incarcérées, ils sont la classe d’âge dont le nombre augmente le plus vite. En quarante ans, leur nombre a été multiplié par six.

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«Aujourd’hui, la dignité des détenus de plus de 60 ans n’est pas assurée», reconnaît Hans Wolff. «Dans certains cas, elle n’est même pas respectée du tout, notamment si les établissements souffrent de surpopulation. Les prisons suisses ne sont pas faites pour accueillir une population gériatrique. Les autorités ont reconnu le problème et travaillent dessus, mais le concordat latin, c’est-à-dire les établissements de Suisse romande et du Tessin, sont beaucoup moins bien équipés que la Suisse alémanique.»

>> Voir aussi les explications de l’auteure du reportage, Julie Conti, dans Mise au point :

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Un établissement modèle à Lenzburg

En Suisse alémanique, un établissement fait figure d’exemple, celui de Lenzburg, en Argovie. Il y a quinze ans a été créé entre ses murs la première unité spécialement dédiée aux détenus de plus de 60 ans. Le service de soins à domicile y passe deux fois par jour. Les personnes vulnérables sont séparées des autres détenus et peuvent passer plus de temps en promenade. Le but est de les maintenir autonomes le plus longtemps possible.

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Claudio Pinetti y travaille en tant qu’agent de détention, mais il est infirmier de formation: «Normalement, nous maintenons une certaine distance avec les détenus, mais ici, ce n’est pas possible. Une partie de notre travail consiste à les aider à enfiler un pantalon ou à remonter leur braguette. Il y a des contacts et cela fait partie de notre travail. C’est un équilibre entre la sécurité et la proximité.»

Nombre des détenus de cette unité sont sous le coup d’une mesure d’internement et certains ne seront jamais libérés. Entre ces murs, on évoque aussi la fin de vie en prison. Beat Meier a purgé une peine de quatre ans, mais condamné à une mesure d’internement, il est enfermé depuis 33 ans. «C’est pratiquement une condamnation à mort. La fin de vie en prison est taboue, mais on essaie de faire des blagues, car il vaut mieux en rire plutôt qu’en pleurer. C’est important pour supporter.»

*Nom d’emprunt

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