De Bâle à l’Albanie, l’incroyable voyage des vélos volés

Un antivol de vélo cassé SRF

Chaque année, des dizaines de milliers de vélos sont volés en Suisse. Mais où finissent-ils? L'émission "Rundschau" de SRF s'est fait voler un vélo à Bâle et l'a suivi avec un traceur GPS intégré jusqu'en Albanie.

Nous avons dû patienter un peu plus de deux semaines. Puis un homme entre dans le champ de vision de la caméra de surveillance que nous avons installée et emporte notre vélo électrique. Ce que le voleur ignore, c’est qu’il s’agit du vélo de l’émission de SRF «Rundschau» qui est équipé d’émetteurs GPS et Bluetooth. Objectif: savoir où finissent les vélos électriques volés.

Les vols de vélos explosent en Suisse. Leur nombre a augmenté de 50% ces cinq dernières années et de plus en plus d’entre eux sont des vélos électriques.

La région frontalière bâloise particulièrement touchée

En 2024, 54’308 vélos et vélos électriques ont été signalés comme volés dans toute la Suisse. Un cas sur neuf survient dans le canton de Bâle-Ville. La police explique ce phénomène par l’important nombre de vélos présents en ville et la proximité de la frontière. Beaucoup de vélos volés sont en effet emmenés en France. «La quantité de vélos qui sont volés est désormais si importante que nous devons partir du principe qu’il ne s’agit plus seulement de petite criminalité, mais qu’il doit y avoir des structures derrière», explique Christian Plüss, officier de liaison Suisse-France de la police cantonale de Bâle-Campagne.

Mais la France n’est pas toujours le pays de destination. «Nous constatons que les vélos qui vont à Saint-Louis ou Mulhouse y restent souvent peu de temps», poursuit Christian Plüss. «Ils sont ensuite acheminés plus loin. Principalement vers les pays du Maghreb ou dans les Balkans.»

Des dealers se font payer en vélos électriques

Impossible de savoir si le vol du vélo de SRF a été orchestré par une bande organisée. Mais les recherches concernant ce cas ont mené aux scènes de la drogue bâloise. Plusieurs personnes toxicodépendantes racontent en effet qu’elles volent des vélos électriques pour financer leur consommation.

Une telle criminalité n’est pas exceptionnelle. Ce qui est particulier à la situation bâloise, c’est que les dealers se font apparemment payer directement en vélos électriques. Plusieurs toxicodépendants nous le confirment indépendamment les uns des autres. Plus encore: les dealers commanderaient aussi des vols de vélos électriques. «Ils viennent dans la rue et demandent s’il y a des vélos électriques», raconte une personne toxicodépendante. «Puis les toxicomanes partent avec des outils, les forcent et les vendent.» Pour un vélo électrique d’une valeur de plusieurs milliers de francs, les toxicomanes recevraient de la drogue pour une valeur de 100 à 150 francs.

Vélo retrouvé en Albanie

Six mois après le vol du vélo électrique à Bâle, nous recevons un nouveau signal. Notre vélo a été emmené à l’étranger, au Kosovo. Peu après, il est déplacé vers l’Albanie. Là, nous le retrouvons avec l’aide des autorités chez un particulier. La police albanaise le saisit et ouvre une procédure pour présomption d’achat de marchandises volées. Comment s’est déroulée la vente, nous l’ignorons. La police n’a pas donné d’informations en raison de la procédure en cours.

Mais que des vélos électriques volés en Suisse finissent en Albanie serait probablement un phénomène plutôt nouveau, explique Artan Hoxha, journaliste d’investigation et connaisseur des milieux albanais. Il ne faut cependant pas sous-estimer de telles filières de recel apparemment petites. «Si un groupe arrive à amener des vélos électriques de Suisse en Albanie, il peut sans problème transporter d’autres choses, comme de la drogue.»

Le Centre appelle à une stratégie transfrontalière contre les vols de vélos Afin de mieux lutter contre les vols de vélos dans le triangle frontalier, les polices cantonales de Bâle et de France prévoient de mettre en place des patrouilles binationales. Le Centre estime que cette mesure est insuffisante. «Nous devons parvenir à une coopération policière trinationale pour traquer les voleurs également à la frontière», déclare Bruno Lötscher, député au Grand Conseil de Bâle-Ville et ancien juge. Le Centre appelle à une stratégie transfrontalière coordonnée pour prévenir durablement les vols de vélos et sécuriser les biens volés à l’étranger. Bruno Lötscher a déposé une interpellation à ce sujet. Elle devrait être examinée en décembre.

Conseils de la police de Bâle-Ville pour protéger son vélo Ne pas seulement verrouiller le vélo, mais l’attacher avec une chaîne. Les vélos qui sont simplement verrouillés peuvent facilement être soulevés et transportés dans un véhicule. Utiliser un cadenas de vélo de haute qualité, difficile à forcer. Conserver le numéro de cadre. Un vélo ne peut être attribué de manière unique à son propriétaire que si celui-ci dispose du numéro de cadre. Notez donc le numéro de cadre au cas où un vélo volé serait retrouvé. Si vous utilisez un traceur, optez pour un traceur de haute qualité et, si possible, faites-le installer par un professionnel. Les voleurs savent aussi qu’il existe des traceurs. S’ils sont faciles à trouver, ils seront rapidement retirés.

