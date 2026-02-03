De l’illusionnisme à la NASA: l’incroyable carrière de Marco Tempest

Expériences robotiques dans le Magiclab de Marco Tempest, 2025. SRF

Le parcours de Marco Tempest, un Suisse qui met de la magie dans l’exploration spatiale et maîtrise l’art de toujours se réinventer.

Marco Tempest grandit à Zurich dans les années 1960 et 1970. À 16 ans, il en a assez de l’école et décide de devenir illusionniste professionnel. «Pour moi, la magie était un moyen d’échapper à la dure réalité dans laquelle je vivais. J’avais des problèmes à l’école, des relations familiales compliquées. La magie était un milieu où la différence était bienvenue», se souvient-il.

Quand la magie rencontre la technologie

Pour percer dans ce métier, il faut une bonne idée: Marco Tempest pense alors à combiner la nouvelle danse qu’est le breakdance avec l’art de l’illusion. Lorsqu’il tente de participer au championnat du monde avec ce concept, la Fédération suisse de magie décline au motif que son spectacle n’aurait rien à voir avec la magie. Deux ans plus tard, Marco Tempest remporte pourtant, en duo avec Midi Gottet, la Coupe du monde de magie à New York. C’est ainsi qu’il pose le premier jalon de sa carrière internationale.

Marco Tempest expérimente très tôt les nouvelles technologies, devient un «techno-illusionniste» et émigre à New York. Il collabore avec Apple, Panasonic ou IBM, produit l’émission télévisée «The Virtual Magician» et devient un pionnier de YouTube avec sa série «Phone Cam Street Magic». S’ensuivent des apparitions chez Jay Leno, dans des émissions de télévision du monde entier et dans des conférences TED.

Le prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) le nomme alors Director’s Fellow (chargé de mission auprès de la direction) et il devient Creative technologist (spécialiste des technologies créatives) à la NASA. Sa mission: faire des missions spatiales des expériences visuelles.

La magie des drones et de l’IA: ce Zurichois d’origine rend les technologies complexes accessibles à tous. Ici, lors du tournage de la série «Swiss Success Stories» de la SRF, en 2025. SRF/Alexis Amitirigala

«Une grande partie du succès n’a rien à voir avec le fait d’être particulièrement génial ou doué, estime Marco Tempest avec le recul. Beaucoup de choses me sont simplement tombées dessus. J’ai eu beaucoup de chance. Il faut toujours que d’autres personnes croient en vous.»

«Marco incarne l’avenir de l’apprentissage»

Malgré tous ses succès, Marco Tempest ne s’arrête jamais, ce qui comporte son lot de défis: «Je me retrouve souvent dans des situations où je dois apprendre très vite de nouvelles choses, afin de ne pas décevoir les personnes qui croient en moi. De l’extérieur, cela semble être une nouvelle étape marquante. Mais intérieurement, je me demande à chaque fois comment je vais m’en sortir et si j’en suis capable.»

Sa grande capacité d’adaptation le mène à enseigner à la Mohammed bin Zayed University of Artificial Intelligence à Abou Dabi. «Marco incarne l’avenir de l’apprentissage», estime Hao Li, professeur de vision par ordinateur et ancien développeur chez Lucasfilm, la société de production de Star Wars. «Il n’est jamais allé à l’université, mais personne ne s’en rend compte».

The Sky is the Limit

Une constante chez Marco Tempest est sa capacité à se réinventer sans cesse. C’est d’ailleurs lui qui a créé le poste de Director of Creative Technology & Innovation (directeur des technologies créatives et de l’innovation) à l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich).

Marco Tempest et Thomas Zurbuchen, directeur de l’ETH Space, lors de la conférence MARS, en 2023. Privatarchiv Marco Tempest

«Marco réfléchit aux problèmes différemment de moi ou d’autres scientifiques, explique Thomas Zurbuchen, directeur d’ETH Space. Je veux dans mon équipe des personnes qui ont un parcours différent du mien. Qu’il s’agisse de sportifs de haut niveau, de magiciens ou d’artistes, leur manière de penser est souvent différente.» C’est précisément ce dont la Suisse a besoin pour mener l’exploration spatiale vers l’avenir, selon cet ancien directeur scientifique de la NASA.

En attendant de percer les mystères de l’univers, Marco Tempest continue de parcourir le monde et d’enchanter le public avec ses histoires magiques, qui ont toujours un temps d’avance sur le plan technologique.

