De plus en plus de passagers indisciplinés sur les vols

La consommation d'alcool est à l'origine de nombreux incidents à bord des avions de ligne. Keystone / Gaetan Bally

L'Office fédéral de l'aviation civile a enregistré plus de 2000 cas de personnes ayant causé des troubles à bord des avions en 2025. Un Américain a été condamné à 10 mois de prison pour avoir agressé un équipage suisse.

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Mara Occiganu , RSI Autres langues: 2 Deutsch de Immer mehr widerspenstige Passagiere auf Flügen lire plus Immer mehr widerspenstige Passagiere auf Flügen

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On dénombre de plus en plus de passagers indisciplinés à bord des avions. C’est ce qui ressort du rapport annuel de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). Dans un cas particulièrement grave impliquant la compagnie aérienne Swiss, un homme a même été condamné à une peine de prison.

De l’interdiction ignorée au jet de repas

Les comportements des passagers indisciplinés peuvent être de différente nature: fumer malgré l’interdiction, refuser de porter la ceinture de sécurité ou abuser de l’alcool, parfois associé à des drogues.

Mais il y a aussi des épisodes plus insolites. Il y a ces passagers qui ne supportent pas d’attendre et ouvrent la porte de l’avion ou, dans un autre cas, un homme qui a jeté son repas sur un autre passager parce que ce dernier avait sympathisé avec sa femme. Ce ne sont là que quelques-unes des situations auxquelles les équipages sont de plus en plus souvent confrontés, y compris sur les vols de ligne suisses.

>> L’émission Temps Présent de la RTS s’est intéressée à ces passagers de plus en plus ivres et violents:

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Une hausse de près de 20% des cas en un an

Selon l’OFAC, en 2025, 2043 cas de passagers dits «turbulents», c’est-à-dire causant des troubles à bord, ont été recensés. Il s’agit d’une augmentation de 18% par rapport à l’année précédente. Parmi ces cas, 518 concernent des agressions verbales, qui ont augmenté de 45%. «Nous n’en connaissons pas les causes exactes, mais ce phénomène est également en augmentation dans les gares, les trains et les autres transports publics en Suisse. Il ne s’agit donc pas d’un problème limité aux avions», explique Antonello Laveglia, porte-parole de l’OFAC.

Une peine de 10 mois pour les agressions

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Le nombre de cas plus graves augmente également, à l’instar de cet incident qui s’est déroulé en mars 2024 à bord d’un vol Swiss reliant Newark (New Jersey) à Zurich. Peu après le décollage, un citoyen belge a agressé plusieurs hôtesses de l’air, les menaçant de mort et tentant de pénétrer dans le cockpit. L’homme a été condamné récemment par le tribunal compétent du New Jersey à 10 mois de prison et à environ 70’000 dollars de dédommagement.

Pour Swiss, il s’agit d’une décision importante, car le choc de l’attaque pèse encore lourdement sur les membres d’équipage concernés: «Nous sommes heureux de cette condamnation. Elle indique clairement que toute forme de violence n’a pas sa place à bord d’un avion», souligne Michael Pelzer, porte-parole de Swiss.

Bien que de tels incidents restent rares, la prise en charge des passagers demeure un défi pour les compagnies aériennes.

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