Des mini-émetteurs fixés sur le dos des frelons asiatiques pour lutter contre l’invasion

En 2024, 750 nids de frelons ont été détruits en Suisse. KEYSTONE/DPA/Boris Roessler

Depuis le début de l’année, les scientifiques observent une explosion du nombre de nids de frelons asiatiques. Pour freiner la propagation de cette espèce invasive, des mini-émetteurs sont notamment posés sur le dos de l’insecte afin de repérer et détruire les colonies. Reportage lors d’une traque à Neuchâtel.

Pour lutter contre le frelon asiatique, il faut d’abord savoir où il se trouve. «Les ruchers sont les meilleurs points de départ pour trouver des individus», explique Carine Vogel, biologiste et responsable de la plateforme frelonasiatique.ch. Elle participe à la lutte au niveau suisse contre le frelon asiatique, qui connaît une expansion fulgurante en Suisse. L’an passé, 750 nids de frelons ont été détruits en Suisse. En 2025, sa présence dépasse désormais les arcs lémanique et jurassien, avec des signalements récents en Suisse centrale.

Insectes engourdis par le froid

Ce jour-là, la biologiste s’affaire autour d’un rucher. L’objectif est d’y capturer des frelons, de les équiper d’un émetteur pour ensuite les suivre jusqu’à leur nid. Concrètement, une fois attrapés, les spécimens les plus robustes – capables de porter un petit émetteur qui pèse 160 milligrammes – sont brièvement endormis au froid. «On les met dans la glace pour qu’ils s’engourdissent, qu’ils ne piquent pas, qu’ils n’aient pas leurs pattes et leurs ailes qui s’emmêlent dans le fil utilisé pour attacher l’émetteur», poursuit-elle.

Un frelon asiatique est équipé d’un mini-émetteur. RTS – Stéphane Deleury

Une fois réveillé, l’insecte équipé sera relâché. Le but? «Suivre le signal de l’émetteur, en espérant qu’il aille au nid», répond Carine Vogel. Une fois le signal proche, les maisons et les arbres du périmètre sont inspectés.

Cette traque nécessite des nerfs d’acier. «C’est vrai que le frelon nous balade un peu.» En l’occurrence, aucune trace du nid ou du frelon. «Mais on sait que le signal est là, donc on continue la recherche. On a déjà trouvé deux nids en ville de Neuchâtel, donc on a bon espoir de trouver celui-là rapidement.»

Appel à la collaboration de la population

Face à la prolifération de l’espèce, les scientifiques appellent la population à collaborer. L’année 2025 est une année atypique avec un développement précoce des colonies.

Les signalements de présence de frelons asiatiques explosent en Suisse. Lundi 4 août, 120 annonces ont été déposées sur le site frelonasiatique.ch en une seule journée. Du jamais vu. «Nous avons besoin de tous les yeux possibles. Si vous pensez voir un insecte suspect ou un nid, prenez une photo ou une vidéo, idéalement avec un frelon bien visible, et postez-la sur frelonasiatique.ch», insiste Carine Vogel. Chaque signalement est ensuite transmis au responsable cantonal de la lutte.

