Les locomotives à vapeur restent au dépôt en raison de la sécheresse

Un train circulant sur la ligne de montagne de la Furka, tracté par la locomotive HG 2/3 n° 6, près de Muttbach en Valais. Urs W. Züllig

Plusieurs trains à vapeur sont actuellement à l'arrêt. Des particules incandescentes pourraient s'échapper pendant le trajet et provoquer un incendie.

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C’est un petit morceau de nostalgie circulant sur des rails: depuis 1912, une voie ferrée traverse le Surental, dans le canton de Lucerne. Il s’agit de la ligne Sursee-Triengen. Ce tronçon de près de neuf kilomètres n’a jamais été électrifié. En revanche, des trajets historiques en train à vapeur y sont organisés une fois par mois pendant l’été.

Cela aurait encore dû être le cas en ce mois de juillet, mais la locomotive à vapeur est restée au dépôt à cause de la sécheresse. «Le risque d’incendie est tout simplement trop élevé pour nous», déclare Matthias Emmenegger, le directeur général de la compagnie ferroviaire.

Deux points sensibles

Le problème est qu’avec la locomotive à vapeur, des braises peuvent s’échapper de deux endroits. D’une part, au niveau de la cheminée: «Malgré le pare-étincelles, on ne peut pas totalement exclure que des braises s’échappent avec les gaz d’échappement», explique Matthias Emmenegger.

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D’autre part, un feu brûle dans le ventre de la locomotive. Le charbon y est brûlé sur une grille traversée par un flux d’air frais.

«D’infimes particules pourraient s’échapper, ce qui suffirait actuellement à enflammer une prairie sèche ou un champ de céréales», ajoute le directeur de la compagnie ferroviaire.

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En juin déjà, l’exploitant de la locomotive à vapeur l’avait fait suivre par une brigade de pompiers pour des raisons de sécurité. La sécheresse s’étant encore aggravée depuis, la ligne ferroviaire Sursee-Triengen tire désormais, pour ainsi dire, le frein d’urgence.

C’est une première dans l’histoire de l’entreprise. Mais pour Matthias Emmenegger, «cela n’a aucun sens de vouloir tenir bon à tout prix.»

Des locomotives diesel ou électriques remplacent des trains à vapeur

En Suisse, plusieurs chemins de fer à vapeur historiques sont actuellement confrontés au même problème. Ainsi, la société Rigi Bahnen AG a dû annuler trois trajets prévus avec la locomotive à vapeur à crémaillère reliant Goldau au Rigi.

En cette fin juillet, aucun matériel roulant historique n’est non plus en service entre Interlaken Ost et Giswil, le train à vapeur du Brünig étant à l’arrêt.

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La situation est quelque peu différente sur la ligne de montagne de la Furka. Une locomotive à vapeur est encore en service entre Realp, dans le canton d’Uri, et Gletsch, en Valais. C’est toutefois une locomotive diesel qui circule de Gletsch à Oberwald en raison du risque de feux de forêt.

L’association des trains à vapeur de l’Oberland zurichois a quant à elle renoncé temporairement aux locomotives à vapeur et mis en service à la place un train électrique historique.

La ligne Sursee-Triengen envisage un «changement d’horaires»

La ligne Sursee-Triengen ne peut quant à elle se rabattre se rabattre ni sur l’électricité ni sur le diesel.

Non seulement parce que la ligne n’est pas électrifiée, mais aussi parce qu’entretenir une locomotive diesel uniquement pour des situations si exceptionnelles serait un effort trop conséquent. «Cela n’en vaut pas la peine», estime Matthias Emmenegger.

Compte tenu de la sécheresse actuelle, les responsables se posent plutôt une question de fond: le chemin de fer Sursee-Triengen devra-t-il à l’avenir continuer à sortir du dépôt pendant les mois de juin et juillet? «Nous réfléchissons à la possibilité de reporter les trajets au printemps et à la fin de l’automne», indique le directeur général.

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Quoi qu’il en soit, le prochain trajet en train à vapeur est prévu fin août. Les quelque 300 passionnés de chemins de fer qui achètent systématiquement un billet de la ligne Sursee-Triengen ont sans doute déjà noté cette date dans leur agenda.

Contenu externe

Version française revue et adaptée par Pauline Turuban