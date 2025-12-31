Explosions et animaux fugueurs: les interventions policières les plus insolites de 2025

Cette année encore, police et pompiers ont mené des interventions aussi exceptionnelles qu'amusantes. En voici une sélection.

Curiosités

La police appelée pour porter une table: en septembre, une femme a demandé l’aide de la police de Schwytz pour porter une table lourde dans son appartement. Elle souhaitait que quatre policiers viennent l’aider. La demande a été refusée.

Un matelas gonflable explose à Aarau: à Aarau, un matelas pneumatique a explosé après qu’un homme de 55 ans l’a trop gonflé à la pompe électrique. La violence de l’explosion a dévasté l’appartement, détruit des fenêtres et fissuré un mur, mais personne n’a été blessé.

Un fruit puant en fermentation: une alerte au gaz à Zurich s’est révélée être une fausse alerte: l’odeur pestilentielle n’était pas liée à une fuite de gaz, mais à un durian (un fruit asiatique connu pour sa puanteur) qui fermentait dans un conteneur devant une épicerie. Personne n’a été mis en danger.

Les durians sont tristement célèbres pour leur odeur. Keystone/AHMAD YUSNI

Le Père Noël plus rapide que le son: le Père Noël a fort à faire le soir de Noël, comme l’a calculé l’agence Keystone-ATS. Pour rendre visite aux 976’103 enfants de moins de dix ans en Suisse, il doit atteindre 68 enfants par seconde en quatre heures, à une vitesse de 21’290 kilomètres à l’heure, soit près de 17 fois plus vite que le son. Mais la police ferme les yeux sur ses excès de vitesse le soir de Noël.

Animaux

Un taureau en fuite: un taureau de 600 kg a semé la panique près de Montalchez, danc le canton de Neuchâtel. Le bovin a détruit sa clôture et s’est enfui. Alertswiss a averti les randonneurs et un hélicoptère de l’armée a même participé aux recherches. Des agriculteurs ont retrouvé le taureau le lendemain, au milieu d’un troupeau de vaches dans un pré du même village.

Un chat prend le train: un chat est monté dans un train à Altstätten et a voyagé jusqu’à Rorschach, dans le canton de Saint-Gall. Les passagers du train ont informé la police, qui a pris l’animal en charge. Pendant que les agents cherchaient sa propriétaire au poste de police, le chat faisait la sieste sur le bureau.

Incidents sur la route

Un conducteur perd ses pommes de terre à son insu: à Weinfelden (canton de Thurgovie), un tracteur a perdu plusieurs tonnes de pommes de terre sur la route après que le hayon de sa remorque s’est ouvert. Le conducteur n’a rien remarqué. Ce n’est qu’une heure plus tard qu’il a signalé l’incident à la police.

Des débris sur l’A1: une remorque de camion renversée près de Winkeln (Saint-Gall) a semé le chaos. Des vitres et des cadres jonchaient la chaussée. Conséquence: un embouteillage de 15 kilomètres en pleine heure de pointe.

Ces cadres ne devraient pas se trouver là. Srf

Police et justice

Un policier bernois consulte son téléphone portable au volant: en février 2024, un policier bernois a provoqué un accident par collision arrière, parce qu’il avait lu et écrit sur son téléphone portable pendant près d’une minute. Une caméra installée dans la voiture de service a enregistré l’incident. En mai 2025, l’agent a échoué à faire interdire l’usage de cette vidéo comme preuve devant la Cour suprême.

La police et les trottinettes électriques: la police genevoise a utilisé pendant des années des trottinettes électriques dont la vitesse dépassait la limite légale. Après la chute d’un policier, des investigations internes ont révélé leur non-conformité. La plupart des 15 véhicules ont été détruits et la police ne dispose plus de trottinettes électriques aujourd’hui.

Leurs collègues zurichois ont quant à eux mis la main sur cette trottinette pouvant atteindre 110 km/h:

La police bernoise en pénurie de gaz lacrymogène: en juillet 2025, la police cantonale bernoise s’est soudainement retrouvée sans gaz lacrymogène. Elle a dû détruire tout son stock de grenades lacrymogènes après qu’un journaliste ait signalé, à la suite d’une manifestation, que leur date de péremption était largement dépassée.

Traduction de l’allemand: ptur à l’aide d’un outil de traduction automatique

