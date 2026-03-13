Faut-il abattre, capturer ou stériliser les pigeons des villes?

Gestion des pigeons en Suisse : ce qui fonctionne vraiment Keystone / Christian Beutler

Les pigeons sont un problème contre lequel luttent presque toutes les villes suisses. Si de nombreuses approches pour réduire les populations de pigeons existent, très peu sont réellement efficaces. Berne est toutefois parvenue à réduire le nombre de pigeons urbains tout en respectant le bien-être animal.

En ville de Zurich, environ un millier de pigeons urbains sont abattus chaque année. «Nous les abattons au fusil avec un silencieux, dans les règles de l’art», explique Fabian Kern, chef du service de garde-faune de la ville de Zurich. Certains pigeons sont en outre capturés à l’aide de pièges puis abattus.

Le nombre de pigeons urbains ne diminue toutefois pas, parce qu’ils peuvent avoir jusqu’à 20 petits par an et que beaucoup de personnes les nourrissent.

C’est également le cas à Bâle où, selon les autorités, plus de 100’000 pigeons ont été abattus et capturés entre 1965 et 1985 – soit plus de 5000 par an.

Les pigeonniers encadrés s’imposent progressivement

Cela fait déjà plusieurs années que différentes villes misent sur des pigeonniers afin de maîtriser les importantes populations de pigeons. La ville d’Augsbourg a commencé à le faire il y a 30 ans.

À Zurich, les autorités examinent des plans en ce sens et, à Bâle-Ville, une votation populaire aura même lieu cet été sur ce sujet. L’initiative comme le contre-projet prévoient l’introduction de pigeonniers. La plus grande partie des œufs fécondés serait retirée aux pigeons dans ces pigeonniers.

Vue de l’intérieur d’un des huit pigeonniers de Berne. Jusqu’à 150 animaux nichent dans un pigeonnier. Tierpark Bern

Mais quelle taille ces pigeonniers peuvent-ils avoir? Faut-il laisser aux pigeons une partie des œufs fécondés afin qu’ils ne se découragent pas et ne repartent pas? Peut-on envisager de stériliser les mâles — et combien cela coûterait-il? Ce sont entre autres ces questions que le Conseil d’État de Bâle souhaite clarifier dans le cadre d’un projet pilote de trois ans.

Berne montre la voie

À Berne, tout cela est mis en œuvre depuis bientôt 15 ans et continuellement perfectionné. Le projet est placé sous la responsabilité du Tierpark de Berne, qui l’accompagne également sur le plan scientifique.

Depuis, le nombre de pigeons est passé de 10’000 à un peu moins de 1500. Et les pigeons qui nichent dans les pigeonniers se portent bien, affirme Meret Huwiler. Elle s’occupe des pigeons urbains bernois en tant que curatrice. «Avec une bonne gestion des pigeons, les animaux peuvent vivre entre huit et douze ans. L’espérance de vie normale d’un pigeon des villes est de deux à trois ans», explique Meret Huwiler.

Les spécialistes du zoo de Berne déterminent le sexe d’un pigeon urbain anesthésié. S’il s’agit d’un mâle, il sera stérilisé. Tierpark Bern

Il existe huit pigeonniers à Berne, disposant chacun de jusqu’à 150 niches de nidification. Les animaux sont nourris régulièrement, vaccinés chaque année et contrôlés de manière précise. Ils sont équipés d’une puce électronique, comme celles utilisées chez les chats.

Deux fois par an, les pigeonniers sont fermés et tous les oiseaux sont examinés. Tous les individus encore inconnus sont anesthésiés. À l’aide d’une endoscopie, une caméra est introduite dans la cavité abdominale afin de déterminer clairement le sexe; chez les mâles, le canal déférent est ensuite sectionné.

Les pigeons sauvages s’installent aussi en ville

Précédent Suivant Le pigeon ramier est plus grand que le pigeon urbain et n’était autrefois présent que dans les forêts et les terres cultivées. Au cours des dernières décennies, il a toutefois également découvert les villes. En Suisse, les pigeons ramiers sont beaucoup plus nombreux que les pigeons urbains. Michael Gerber Le pigeon biset est devenu très rare et n’est plus présent en Suisse. C’est toutefois de lui que descend le pigeon des rochers. Il a troqué les rochers contre les niches et les balcons des bâtiments. Imago La tourterelle des bois est nettement plus petite que le pigeon des villes et ne vit qu’à la campagne. Elle est devenue très rare dans le monde; en Suisse, on ne compte plus que 400 couples nicheurs au maximum. Symbole de l’amour, la tourterelle des bois risque de disparaître. Michael Gerber Le pigeon colombin est souvent négligé. Il niche dans les cavités des arbres, creusées par exemple par le pic noir. Il vit dans les forêts et les terres cultivées. Imago Gestion des pigeons en Suisse: ce qui fonctionne vraiment Michael Gerber Image 1

Toute cette procédure est assez complexe, mais elle semble en valoir la peine. «Nous sommes devenus assez expérimentés et rapides», explique Meret Huwiler. Dans les pigeonniers, les œufs sont régulièrement examinés par transparence. Si – à cause d’un mâle extérieur – un œuf est malgré tout fécondé, il est remplacé par un œuf en plâtre.

Peut-on manger les pigeons? Les humains attiraient déjà les pigeons avec des graines dans l’ancienne Mésopotamie et leur mettaient à disposition des niches pour nidifier. Ils ne le faisaient pas par amour des animaux, mais afin de pouvoir ensuite récupérer les œufs et les jeunes pigeonneaux. Aujourd’hui encore, les pigeons sont considérés comme un mets délicat dans de nombreux pays. En France, par exemple, on les trouve régulièrement au menu. La viande est légèrement rougeâtre et tendre. En Suisse, cependant, la législation n’autorise pas la capture et la consommation des pigeons urbains.

Les coûts totaux de la gestion des pigeons à Berne s’élèvent à près de 240’000 francs. C’est certes une somme importante, mais le nettoyage régulier des bâtiments de la ville souillés par les fientes est probablement encore plus coûteux. Rien que dans la ville de Zurich, environ 80 tonnes de fientes de pigeons sont produites chaque année. 🕊️

Traduit de l’allemand avec un outil de traduction automatique/ptur