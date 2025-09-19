Fribourg veut inciter la population étrangère à voter davantage

À Fribourg, les autorités souhaitent que la population étrangère participe davantage à la vie politique. Keystone / Laurent Gillieron

Quelque 40'000 personnes de nationalité étrangère ont le droit de vote à Fribourg, mais très peu l’exercent. Le canton réagit.

De quoi s’agit-il? En Suisse alémanique, le droit de vote des étrangers est une rareté absolue: seules quelques communes dans les cantons d’Appenzell et des Grisons permettent aux étrangers de voter et de participer aux scrutins.

La situation est différente en Suisse romande: là, le droit de vote et d’éligibilité pour les personnes sans passeport suisse est possible dans presque tous les cantons, au niveau communal et après une certaine durée minimale de séjour. Au niveau cantonal, seuls Neuchâtel et le Jura l’autorisent.

Le problème: dans de nombreuses localités, les étrangers se rendent très peu aux urnes. Le canton de Fribourg passe maintenant à l’offensive.

Le droit de vote des étrangers en Suisse alémanique Grisons: Plus de 30 communes (comme Arosa, La Punt Chamues-ch) ont introduit le droit de vote pour les étrangers. Appenzell Rhodes-Extérieures: Certaines communes reconnaissent ce droit. En novembre 2025, le canton se prononcera sur l’introduction d’un droit de vote cantonal pour les étrangers – ce serait une première en Suisse alémanique.

Ce qui est prévu: Que ce soit par une campagne d’affichage, des vidéos explicatives ou des témoignages : Fribourg veut motiver les personnes étrangères titulaires d’un permis C à se rendre aux urnes lors des élections communales de mars 2026.

«Nous constatons un intérêt décroissant pour la participation politique – et cela ne concerne pas uniquement les personnes issues de la migration», explique Guiseppina Greco, déléguée à l’intégration du canton de Fribourg.

Ce droit concerne près de 40’000 personnes. «Cette possibilité mérite d’être mieux connue et mise en valeur. Il en va de notre cohésion sociale», souligne Patrice Borcard, président de la Commission cantonale pour l’intégration des migrantes et migrants.

Le reportage du Téléjournal de la RTS du 15 septembre 2025:

Quel est le problème? Même si les étrangères et étrangers peuvent participer politiquement, ils le font avec hésitation. Le taux de participation électorale de la population étrangère est nettement inférieur à celui des Suisses, comme l’a montré une étude de l’Université de Neuchâtel.

À La Punt Chamues-ch aussi, la population étrangère participe eu à la vie politique locale. Wikipedia/Adrian Michael

Comment font les autres? À La Punt Chamues-ch (GR), le droit de vote et d’éligibilité est accordé aux étrangères et étrangers, mais il est peu utilisé. Sur environ 40 personnes ayant le droit de vote, seules quatre à six participent aux assemblées communales, a expliqué Urs Niederegger, secrétaire communal de La Punt Chamues-ch, à la SRF. Jusqu’à présent, personne titulaire d’un permis C ne s’est présenté aux élections pour le parlement communal.

Situation similaire en Suisse romande : dans le canton de Neuchâtel, seuls 18 % des étrangères et étrangers participent au processus politique. À Genève, ce taux atteint 23 %, mais la participation des communautés espagnole (17 %) et portugaise (13 %) est particulièrement faible, comme l’a rapporté la NZZ.

Les événements dans leur pays d’origine intéressent davantage les Portugaises et Espagnoles que ceux en Suisse – ce qui ne favorise pas leur motivation à participer à une votation ou une élection locale, a-t-on expliqué.

Que dit l’expert? Daniel Kübler, professeur de sciences politiques à l’Université de Zurich, y voit un phénomène typique lié à l’élargissement des droits politiques: les groupes historiquement exclus de ces droits doivent d’abord apprendre à s’y identifier. C’est ce qu’il avait expliqué à la SRF en 2024.

Affiche fribourgeoise pour inciter la population étrangère à voter. Canton de Fribourg

Daniel Kübler établit un parallèle avec l’introduction du droit de vote des femmes: «Les femmes qui avaient déjà 20 ans avant 1971 utilisent nettement moins souvent le droit de vote et d’éligibilité au niveau national.» Il en va de même pour les étrangères et étrangers. «C’est un effet très long terme, lié à la socialisation politique», explique l’expert.

Texte traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op

