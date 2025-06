Gagner de l’argent avec le poker a un prix

Plus de 2000 joueurs se sont affrontés au tournoi du casino de Campione d’Italia pour décrocher le gros lot. SRF

Le prestige et l’argent attirent des milliers de personnes à la table de jeu. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Visite au casino de Campione d’Italia.

4 minutes

Livio Chistell , SRF Autres langues: 2 Deutsch de Mit Pokern Geld zu verdienen, hat seinen Preis lire plus Mit Pokern Geld zu verdienen, hat seinen Preis

Italiano it Guadagnare con il poker ha il suo prezzo original lire plus Guadagnare con il poker ha il suo prezzo

Les portes du casino de Campione d’Italia, théâtre d’un tournoi international de poker, s’ouvrent sur le coup de midi. Le pot contient plus de 2,3 millions d’euros. Plus de 2000 joueurs et joueuses de poker, lunettes de soleil réfléchissantes ou capuches sur la tête, espèrent réaliser le grand coup. On y joue jusqu’à 3 heures du matin.

L’un d’entre eux est Stefan Eggenberger. Depuis cinq ans, cet habitant de la Suisse orientale joue à fond la carte du poker. Il participe régulièrement à de grands tournois de ce type dans l’espoir d’obtenir un bon classement et de gagner beaucoup d’argent.

Même s’il repart la plupart du temps bredouille, Stefan reste calme, même dans ce tournoi. Il lui suffit de gagner quelques tournois par an avec des prix élevés pour surmonter de longues périodes sans victoire. Cependant, ces derniers mois, les choses ne se sont pas bien passées et il commence à ressentir la pression. Il s’assoit à la table avec ses jetons. Il lui faut maintenant beaucoup de patience, une bonne stratégie, de la concentration. Et aussi un peu de chance.

Le reportage de SRF au tournoi de Campione d’Italia (en allemand):

Certains joueurs de poker suisses ont accumulé des gains de plusieurs millions de dollars au cours de leur carrière. L’un d’entre eux est Vladimir Geshkenbein. Grâce au film Casino Royale de James Bond, un boom du poker s’est produit en 2007, qui a également enflammé la passion de Vladimir. À l’époque, il venait de terminer ses études secondaires. Sans apprentissage ni études universitaires, il s’est installé à Malte dans un appartement partagé avec d’autres passionnés de poker. Là, il s’est entièrement consacré à ce jeu de cartes.

Il commence bientôt à participer à des tournois internationaux. À l’âge de 20 ans, il remporte son premier grand succès: il ramène de Macao un quart de million de dollars dans une valise remplie d’argent liquide. Sa carrière de joueur de poker est lancée. Il devient une star du secteur et fait la couverture de plusieurs magazines durant sa période d’activité.

Selon les magazines spécialisés, il a gagné au total plus de 2,5 millions de dollars au poker. Mais tout n’a pas toujours été parfait: Vladimir s’est parfois retrouvé sans le sou. En effet, si l’on peut gagner beaucoup, on peut aussi perdre beaucoup. À un moment donné, il s’est lassé de l’insécurité financière et du stress.

L’ancien professionnel a étudié et ouvert un service de livraison de sushis et un restaurant. Sa vie est moins excitante qu’avant, mais ce n’est pas grave.

Retour au casino de Campione d’Italia. Stefan Eggenberger est à la table de poker depuis 10 heures. La nuit est tombée, mais ce n’est pas un problème pour les joueurs de poker noctambules. En tant que professionnel, dit-il, il faut apprendre à vivre en dehors de la routine quotidienne des amis et de la famille.

Sa pile de jetons n’est plus qu’un tas. Aujourd’hui aussi, il quitte le tournoi les mains vides. Il s’inscrit immédiatement au prochain tournoi du casino.

Stefan considère également le risque de dépendance comme un problème. «Je vois toujours de bons joueurs de poker qui, après une partie sans résultat, essaient de récupérer leurs pertes à la roulette». C’est ainsi que l’on entre dans un cercle vicieux qui peut conduire à la dépendance.

Risque de dépendance Selon Addiction Suisse, environ 300’000 personnes en Suisse sont considérées comme dépendantes aux jeux de hasard. Dans le cas du poker, le potentiel de dépendance réside dans le fait que le jeu est constamment disponible en ligne. Il permet des mises immédiates et, du fait de la rapidité des pertes ou des gains, incite à continuer à jouer. En cas de problèmes de dépendance au jeu, le numéro gratuit 0800 040 080 est disponible 24 heures sur 24 pour des conseils anonymes. Vous pouvez également obtenir des conseils en ligneLien externe.

Gagner des sommes importantes au poker n’est pas impossible. Mais le prix à payer en tant que joueur professionnel est élevé.

Texte traduit de l’italien à l’aide de DeepL/op

