Clichés racistes et fétichisation dans la séduction: «J’ai été choqué par leur audace»

Le chanteur Ablexu décrit une réalité amère pour de nombreuses personnes victimes de discrimination raciale. SRF

Les stéréotypes racistes sont souvent déguisés en compliments sur les applications de dating et lors de rencontres en face à face. Plusieurs personnes concernées témoignent à la SRF.

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Ilona Stämpfli, SRF Autre langue: 1 Deutsch de Rassismus beim Daten: «Ich war schockiert, wie schamlos und direkt sie sind» original lire plus Rassismus beim Daten: «Ich war schockiert, wie schamlos und direkt sie sind»

«On ne me considère pas comme un être humain, mais pour ce que j’ai entre les jambes», déclare le chanteur connu sous le nom de scène AblexuLien externe. Il résume ainsi une réalité amère pour de nombreuses personnes victimes de discrimination raciale, que ce soit en boîte de nuit ou sur les sites de rencontre.

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Réduit à sa couleur de peau et à ses cheveux

Dès l’âge de 16 ans, Ablexu a remarqué qu’en boîte de nuit, il était traité différemment de ses amis perçus comme blancs. L’attention qu’on lui portait lui semblait déplacée, raconte-t-il en se rendant au «Heldenbar», un lieu de rencontre de la communauté queer à Zurich.

Que signifie le terme «sexotisation»? Ce terme combine les notions de sexualisation et d’exotisation. Conçu par l’historienne et spécialiste en sciences culturelles Jovita dos Santos Pinto, il décrit le processus par lequel des personnes sont réduites à certaines caractéristiques sexuelles et à des stéréotypes en raison de leur origine ethnique, de la couleur de leur peau ou de leurs traits physiques. Les personnes concernées sont ainsi déshumanisées, dévalorisées et objétisées. Leur interlocuteur ne s’intéresse pas à leur caractère, à leurs rêves ou à leur personnalité, mais projette sur elles des clichés tels que «tu dois sûrement être sauvage au lit». Clichés hérités de l’époque coloniale Ces clichés et stéréotypes ont une longue histoire qui remonte à l’époque coloniale. À l’époque, les peuples colonisés étaient délibérément présentés comme des êtres «primitifs», «sauvages» ou «hypersexuels». Ces images servaient de justification aux colonisateurs pour justifier l’oppression et la violence. Aujourd’hui, ce sont précisément ces vieilles idées coloniales qui refont surface dans la vie amoureuse: les hommes noirs sont souvent réduits à leurs parties génitales et présentés comme guidés par leurs pulsions; les femmes asiatiques sont fantasmées comme «soumises» et «dociles», et les femmes latino-américaines sont qualifiées de «fougueuses» et «sauvages». La sexualisation est donc une forme de racisme, car elle s’appuie sur ces structures de pouvoir historiques. Elle déguise les préjugés racistes en préférences et goûts sexuels, minimisant ainsi une dévalorisation profondément ancrée des personnes en raison de leur origine.

Le jeune homme de 26 ans raconte avoir été réduit à sa couleur de peau et à ses cheveux, et sexualisé très tôt – principalement par des hommes blancs plus âgés: «J’ai été choqué par leur audace et leur franchise.»

Ablexu montre à son ami Igor un message raciste qu’il a reçu sur une application de rencontre. Cela l’aide à parler de ces incidents avec ses amis. SRF

Sur les applications de rencontre, Ablexu reçoit des messages racistes de la part d’hommes homosexuels. Au début, il se sentait souillé et se demandait s’il recevait de tels messages par sa faute. «J’ai dû faire beaucoup d’efforts pour ne plus me laisser abattre par ce genre de remarques aujourd’hui», confie-t-il.

Pression et attentes

Joel a 32 ans, il est commercial et joue au basket pendant son temps libre. Il connaît bien ces remarques et ces préjugés. Dans les vestiaires ou dans sa vie amoureuse, il a souvent été confronté au cliché selon lequel les hommes noirs auraient un pénis imposant, seraient particulièrement fougueux et exceptionnellement doués au lit. Des femmes lui ont même explicitement demandé la taille de son pénis.

Joel soupçonne que certaines femmes ne veulent sortir avec lui qu’à cause de la couleur de sa peau. SRF

Les attentes pesant sur son corps et sur lui en tant que partenaire sexuel lui mettaient une pression énorme. Cela le déstabilisait: «J’avais l’impression de devoir répondre à la norme, sinon les attentes des femmes ne seraient pas satisfaites et elles seraient déçues», explique-t-il.

Remettre en question les préférences

Ablexu et Joel sont confrontés à un phénomène qui se présente souvent sous couvert d’un compliment ou d’une préférence, mais qui est en réalité une forme de racisme: la sexualisation.

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«Il est important de remettre en question ses propres goûts et préférences», explique Rahel El-Maawi, experte en antiracisme et chargée de cours en socioculture. Qu’est-ce qui nous attire? Quelles images se cachent derrière les préférences sexuelles? Un compliment porte-t-il vraiment sur la personne ou sur des idées stéréotypées?

Messages inappropriés

«En tant que Latina, tu sais sûrement bien bouger et tu es douée au lit», a-t-on dit à Yanê alors qu’elle n’avait que douze ans. Elle a une mère suisse et un père brésilien. Adolescente, elle se rappelle avoir reçu des messages inappropriés sur Facebook.

Précédent Yanê et Joel sont en couple depuis neuf ans. Tous deux ont vécu la sexualisation. SRF Adolescente, Yanê voulait correspondre au stéréotype de la Latina fougueuse. SRF Ruth voulait protéger sa fille des regards «insistants» et lui a interdit de s’habiller de manière «sexy». SRF Suivant Image 1

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Un jeune homme fantasmait par exemple sur des «enfants métis» parfaits, issus de leur union, avec ses yeux bleus, ses cheveux blonds et ses boucles. «Ça m’a fait un drôle d’effet. Il ne voulait de moi que pour avoir l’enfant de ses rêves», raconte cette sage-femme aujourd’hui âgée de 30 ans.

Regardée fixement et tripotée

Adolescente, elle a d’abord essayé de correspondre au stéréotype de la Latina fougueuse et sexy. Sa mère, Ruth, voulait à l’époque la protéger des regards des hommes plus âgés et des agressions.

Elle a donc raccourci les bretelles d’un nouveau haut afin que le décolleté soit moins mis en valeur. «Tu es brésilienne, tu ne peux pas te permettre de te promener en étant aussi sexy», lui avait-elle dit à l’époque.

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En tant que personne à la peau plus foncée que la majorité de la population suisse, on donne l’impression d’être plus accessible aux hommes. «Moi aussi, en tant que jeune femme aux formes généreuses, j’ai été dévisagée et touchée sans mon consentement, mais cela n’a jamais été aussi grave que dans le cas de Yanê», raconte Ruth.

C’est à cette époque que Yanê a commencé à esquiver les regards «dévorants » des hommes et à les ignorer en regardant droit devant elle. Cela peut paraître arrogant, mais pour Yanê, c’est un moyen de se protéger. Ruth, quant à elle, lançait à chaque fois des regards furieux aux hommes ou s’écriait à voix haute: «Elle n’a que 14 ans! C’est ma fille!»

La journaliste Sofika Yogarasa (à gauche) a réalisé un reportage sur la séduction lorsque l’on est une personne asiatique, latino-américaine ou noire. Il a suscité de nombreux commentaires sur YouTube. À droite, Rahel El-Maawi, experte en antiracisme. SRF

Se démarquer des propos et des actes dégradants est essentiel pour les personnes concernées. «Il est important de rejeter cette violence et de la renvoyer à son expéditeur, souligne l’experte en antiracisme Rahel El-Maawi. On y parvient en en parlant. Cela permet de retrouver une partie de la dignité qui nous est enlevée à ce moment-là.»

Le rôle de la pornographie

Vanessa a des parents vietnamiens et est elle aussi victime de fétichisation et d’exotisation. Dès son plus jeune âge, elle a été confrontée à la «Yellow Fever». C’est ainsi que l’on désigne l’intérêt sexuel excessif des personnes blanches pour les personnes d’Asie de l’Est et du Sud-Est.

Vanessa connaît la «Yellow Fever» pour l’avoir vécue personnellement. Ses parents sont vietnamiens. SRF

«J’ai déjà rencontré des gens qui avaient un penchant pour les femmes asiatiques. Quand ils se rendaient compte que je n’avais pas un physique typiquement asiatique, mais plutôt occidental, ils se désintéressaient de moi», raconte l’étudiante.

Vanessa attribue également la «Yellow Fever» à la pornographie. «Dans les films pornos, la femme asiatique est représentée comme soumise, comme si on pouvait tout lui faire», explique-t-elle. Ces représentations débordent dans le monde réel et génèrent des attentes absurdes. Par exemple, on a déjà demandé à Vanessa si elle poussait des cris au lit, car c’est ainsi que les femmes asiatiques sont représentées dans les films pornos.

Briser les schémas de pensée

Pour cette étudiante de 25 ans, une chose est claire: il n’y a aucun intérêt réel pour elle en tant qu’individu derrière de telles projections. Lorsque des personnes sont fétichisées et exotisées – c’est-à-dire réduites à certaines caractéristiques physiques ou culturelles –, cela n’a plus rien à voir avec de l’affection personnelle, mais relève de la discrimination structurelle.

Selon Rahel El-Maawi, prendre conscience de ces schémas de pensée est la première étape pour briser le cercle vicieux. «Nous avons appris ces stéréotypes. Mais nous pouvons aussi les désapprendre. Et désapprendre, c’est voir la personne derrière les stéréotypes.»

Version française vérifiée par Pauline Turuban