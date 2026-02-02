Joel Wicki: Une carrière mémorable et un dernier combat pour la postérité

Joel Wicki, l'un des meilleurs lutteurs suisses de tous les temps, prend sa retraite. Malgré ses innombrables succès, le roi de la lutte de 2022 a aussi dû essuyer des revers.

Quand Joel Wicki entrait dans le rond de sciure, on savait que les choses sérieuses allaient commencer. L’attente stratégique n’était presque jamais une option pour ce lutteur. Son style offensif, sa confiance en lui, sa capacité à passer à la vitesse supérieure dès que l’arbitre disait «Guet!»: ces qualités ont contribué au succès du jeune homme de 28 ans tout au long de sa carrière.

Fin janvier, Joel Wicki, sans doute le meilleur lutteur de Suisse centrale de tous les temps, a annoncé sa retraite. Il est l’un des deux seuls athlètes de l’Association de lutte de Suisse centrale (ISV) à avoir été sacré roi de la lutte. On se souvient de la finale de 2022 à Pratteln, lorsque Joel Wicki a battu Matthias Aeschbacher après 12 minutes et 41 secondes spectaculaires et très intenses. À 25 ans, c’était le couronnement et le point culminant d’une carrière déjà accomplie.

À Pratteln, Joel Wicki comptait déjà parmi les lutteurs expérimentés et était sans aucun doute l’un des grands favoris pour le titre de roi. D’autant plus qu’il l’avait manqué de peu trois ans plus tôt à Zoug. Lors de la finale, il avait dû s’incliner face à Christian Stucki et se contenter du titre de premier couronné.

Première couronne à 16 ans

Le talent de Joel Wicki s’est révélé très tôt. En 2013, alors âgé de 16 ans, il participe à sa première fête cantonale de lutte à Lucerne dans la catégorie des actifs et remporte immédiatement sa première couronne.

Au cours des années suivantes, ce natif de l’Entlebuch, pragmatique, connaît une ascension fulgurante. Les couronnes deviennent rapidement la norme pour ce lutteur plutôt petit (1,82 m), mais extrêmement doué techniquement.

Les victoires aux fêtes de lutte s’enchaînent également pour Joel Wicki. Deux ans seulement après sa première couronne, il sort gagnant de la fête alpestre du Lac-Noir, la première victoire d’une série qui en comptera finalement 28.

Et il aurait pu en remporter beaucoup plus si sa carrière n’avait pas été jalonnée, outre ses succès, de nombreux revers.

La malchance frappe à plusieurs reprises

L’histoire des blessures de Joel Wicki commence lorsqu’il se casse le péroné à Schwägalp, lors de la répétition générale de la Fête fédérale de lutte 2016. Il ne peut pas participer à la fête d’Estavayer-le-Lac. Moins d’un an plus tard, il se blesse à la cheville sur le Rigi. Il est de nouveau en forme cinq semaines plus tard, juste à temps pour la fête d’Unspunnen 2017: il manque de peu la victoire derrière Stucki.

S’ensuivent des années plus calmes sur le plan des blessures, durant lesquelles Joel Wicki ne manque aucun événement marquant de la saison, comme la Fête fédérale de lutte 2019, le Kilchberg-Schwinget 2021 ou la triomphale Fête fédérale de 2022. Jusqu’à ce qu’il se blesse au coude au Brünig en 2023 et doive déclarer forfait pour l’Unspunnen la même année.

La dernière blessure de Joel Wick remonte à l’année dernière: une blessure au genou qui a retardé le début de sa saison de plusieurs semaines. Mais l’année 2025 a néanmoins été couronnée de succès pour le lutteur, qui a fait un retour réussi sur la sciure lors de la Innerschweizerische et a enfin remporté la victoire tant attendue au Brünig.

Fin août, il a remporté sa troisième couronne fédérale dans le canton de Glaris. C’était la dernière grande apparition du jeune homme de 28 ans. Joel Wicki en a désormais assez de la lutte active, des hauts et des bas qui l’ont accompagné tout au long de sa carrière et qui ont fait de lui ce qu’il est aujourd’hui: le roi Wicki, qui entrera dans les annales comme une légende de la lutte suisse.

Les succès de Joel Wicki Roi de la lutte à Pratteln en 2022 Premier couronné à la Fête fédérale de Zoug en 2019 3 couronnes fédérales, 28 victoires couronnées lors de fêtes de lutte, 76 couronnes au total 4 victoires à la fête régionale de Suisse centrale (2018, 2022, 2023, 2025), 8 victoires aux fêtes de montagne (1 au Lac-Noir, 4 à Stoos, 2 sur le Rigi, 1 à Brünig)

