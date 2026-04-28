La Grande-Bretagne prévoit des jeunes sans tabac – et la Suisse?

La Grande-Bretagne impose une interdiction de fumer à des générations entières. Reuters/Hannah McKay

De plus en plus de pays veulent protéger les générations futures des conséquences de la consommation de tabac. Où en est la Suisse en matière de prévention du tabagisme?

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La Grande-Bretagne interdit la vente de tabac aux générations futures. La loiLien externe votée par le Parlement prévoit un relèvement progressif de l’âgeLien externe à partir duquel les produits du tabac peuvent être achetés. Les personnes qui auront 18 ans en 2027 ou après ne devraient ainsi jamais avoir la possibilité d’acheter légalement des cigarettes et des produits similaires.

Pourquoi la Grande-Bretagne fait-elle ce pas? Avec cette réforme, la Grande-Bretagne veut soulager les institutions de santé fortement sollicitées, comme l’explique Fiona Endres, rédactrice pour l’étranger à la SRF. Les chiffres montrent que le tabac est un problème majeur de santé publique en Grande-Bretagne, poursuit Fiona Endres. En Angleterre, le tabagisme est responsable à lui seul de 40’000 hospitalisations par an et de 64’000 décès par an. C’est précisément pour cette raison que la Grande-Bretagne mise désormais sur cette mesure et sur la prévention plutôt que sur la guérison des gens. Il ne manque à la loi que l’approbation formelle du roi, qui est attendue dès la semaine prochaine.

Le tabagisme lui-même ne sera pas interdit. Des règles plus strictes sont en outre prévues pour les cigarettes électroniques et la vape.

D’autres précurseurs en matière de prévention du tabagisme

Le premier pays à avoir interdit la vente de tabac est les Maldives. Depuis novembre 2025 déjà, toute personne née après le 1er janvier 2007 ne peut plus y acheter légalement des produits du tabac.

La consommation de tabac est en baisse dans les pays où la législation antitabac est stricte en pourcentage de la population masculine âgée de 15 ans et plus. WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000-2025, fourth edition

D’autres pays disposent également de règles strictes en matière de prévention du tabagisme. En matière de protection des non-fumeurs, le Costa Rica, qui est pourtant lui-même un important producteur de tabac, est en tête. Ce pays d’Amérique centrale interdit depuis 2012 la consommation de cigarettes dans la plupart des bâtiments publics et privés ainsi que dans de nombreux espaces extérieurs. Au Bhoutan et au Mexique, il est également totalement interdit de fumer dans les lieux publics.

Une interdiction similaire en Suisse n’est pas réaliste

En comparaison avec de nombreux pays, les impôts sur le tabac sont globalement plus bas en Suisse, la protection contre le tabagisme passif est plus faible et les interdictions de publicité moins strictes. En comparaison européenneLien externe, la Suisse est à l’avant-dernière place en matière de prévention du tabagisme.

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La raison en est, selon une étude internationale, la forte influence de l’industrie du tabac. Dans l’indice du lobby du tabacLien externe, la Suisse occupe même l’avant-dernière place au niveau mondial par rapport à cent pays.

«L’industrie du tabac et de la nicotine développe sans cesse de nouveaux produits qui attirent particulièrement les jeunes», explique Claudia Künzli, de la Ligue pulmonaire. Keystone/Martin Ruetschi

Une interdiction du tabac en Suisse, similaire à celle de la Grande-Bretagne, est donc jugée irréaliste par les politiques et les associations. «Il manque encore chez nous de nombreuses étapes nécessaires pour enfin faire baisser les chiffres de la consommation chez les jeunes», explique Wolfgang Kweitel de l’Association suisse pour la prévention du tabagisme. Ce n’est qu’alors qu’une telle mesure pourrait être envisagée.

Selon une enquête de la ConfédérationLien externe, un quart de la population fume en Suisse – et on ne constate pas de baisse chez les jeunes. Une personne sur cinq âgée de 18 à 25 ans fume une ou plusieurs fois par mois, selon l’association. Cela correspond à une proportion de 30 pour cent. A titre de comparaison: en Grande-Bretagne, le nombre de fumeurs parmi les 18-24 ans est passé de 26 à 8 pour cent entre 2011 et 2024.

Réglementations sur le tabac en Suisse En Suisse, il est permis de produire des cigarettes destinées à l’exportation vers l’Europe de l’Est, l’Asie et l’Afrique, qui contiennent plus de goudron et de nicotine que ce qui est autorisé dans l’Union européenne. Par ailleurs, la Suisse est l’un des rares pays au monde à ne pas avoir ratifié la convention sur le tabac de l’Organisation mondiale de la santé, c’est-à-dire à ne pas l’avoir mise en vigueur. Cette convention vise à protéger les personnes contre les effets «dévastateurs» du tabagisme. La Suisse a introduit en octobre 2024 une interdiction de vente de produits à base de tabac et de nicotine aux mineurs. Avant cela, même un enfant pouvait acheter des cigarettes dans les cantons de Schwyz et d’Appenzell Rhodes-Intérieures. Au printemps 2027, l’initiative populaire «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac» devrait être mise en œuvre. La publicité sera donc encore limitée, mais pas totalement interdite. Selon l’Association suisse pour la prévention du tabagisme, la mise en œuvre de l’initiative adoptée en 2022 a été «traînée, retardée et déjà annulée par les opposants selon leurs possibilités».

«Nous suivons la voie des petits pas», déclare Claudia Künzli de la Ligue pulmonaire suisse à propos de la situation législative actuelle. La Ligue pulmonaire demande avant tout une augmentation substantielle de l’impôt sur le tabac pour tous les produits à base de tabac et de nicotine. «Il est en effet prouvé que des prix élevés constituent la mesure préventive la plus efficace», explique Mme Künzli.

Au Parlement, une interdiction ne serait actuellement pas susceptible de réunir une majorité. «Avant de parler d’interdictions, la Suisse devrait d’abord utiliser de manière conséquente les instruments connus et dont l’efficacité est prouvée», déclare la conseillère nationale GLP Corina Gredig. Elle a déposé en mars une intervention pour une taxation efficace du tabac.

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Texte traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op

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