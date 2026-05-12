La Suisse est un marché important pour les pâtes

La Suisse est l'un des principaux marchés pour les pâtes alimentaires. AP Photo / Luca Bruno

La Suisse est le sixième marché mondial pour la consommation de pâtes. Mais elle est aussi un pays producteur: les fabricants suisses génèrent chaque année environ 40'000 tonnes de pâtes, pour un chiffre d’affaires d’environ 125 millions de francs.

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Personne ne détrône l’Italie. Avec 23 kilos par habitant et par an, le pays est le champion mondial de la consommation de pâtes. Mais les pâtes occupent aussi une place importante dans l’alimentation en Suisse: les habitants en consomment neuf kilos par personne et par an, ce qui place le pays au sixième rang mondial. Cela représente environ 90 assiettes de spaghetti par personne chaque année.

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Les pâtes italiennes sont appréciées dans le monde entier. Premier producteur mondial, le berceau de la pasta fabrique chaque année quatre millions de tonnes de produits et génère plus de huit milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Rapide à préparer et facile à accommoder : tout le monde s’accorde à dire qu’un plat de pâtes, c’est toujours une bonne idée. Keystone-ATS

Aux marchés traditionnels comme l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ou le Japon se sont ajoutés de nouveaux débouchés en pleine croissance pour les pâtes italiennes. Selon l’Organisation internationale des pâtes, le Mexique, l’Argentine, l’Éthiopie et le Sri Lanka ont ainsi augmenté de plus de 50% leurs importations de pâtes italiennes (état en 2024).

Une «guerre des pâtes» avec les États-Unis L’automne dernier, le président américain Donald Trump avait annoncé pour 2026 des droits de douane de plus de 90% sur les pâtes italiennes. Il justifiait cette mesure par un supposé dumping des prix. L’affaire avait provoqué des remous jusqu’au plus haut niveau de l’État italien. Finalement, début 2026, des droits de douane nettement plus faibles sont entrés en vigueur.

Il existe toutefois aussi des producteurs locaux, notamment Migros, qui est, avec Coop, la plus grande chaîne de distribution de Suisse. Keystone / Gaetan Bally

Face au poids lourd italien, la Suisse reste un petit producteur de pâtes, mais elle en produit bel et bien. Les fabricants suisses génèrent chaque année environ 40’000 tonnes de pâtes, pour un chiffre d’affaires d’environ 125 millions de francs. Plus de la moitié de cette production (22’000 tonnes) provient du groupe Migros.

Quelque 10’000 tonnes sont produites par Bschüssig. Cette marque de l’entreprise thurgovienne Pasta Premium emploie une quarantaine de personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 20 millions de francs.

Bschüssig, une entreprise traditionnelle L’histoire du fabricant de pâtes remonte à 1876: grâce au succès de la marque Bschüssig, les frères Weilenmann ont rapidement rejoint le cercle des plus grands producteurs de Suisse. Au fil des années, l’entreprise a connu plusieurs rachats et fusions. En 2004, Beat Grüter a rejoint l’affaire peu avant d’en devenir l’unique propriétaire.

Dans l’émission Eco Talk de la SRF, le directeur Beat Grüter explique que la concurrence avec les producteurs étrangers est difficile. La part des exportations de son entreprise est aujourd’hui infime. À la fin des années 2000, la situation était différente: les exportations représentaient parfois jusqu’à 17% du chiffre d’affaires. «C’est une question de taux de change», explique-t-il. La Suisse est tout simplement trop chère.

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À cela s’ajoute le fait que les débouchés sur le marché intérieur sont limités. Les produits Bschüssig ne figurent ni dans l’assortiment national de Coop ni dans celui de Migros. Pourquoi? «Ce serait aimable de poser la question à ces deux grands distributeurs», répond Beat Grüter, laissant entendre que la clientèle réclamerait d’autres produits. Selon lui, la valeur «Swissness» n’est pas suffisamment mise en avant.

Une autre spécialité suisse, cette fois-ci dans une version qui a fait son entrée dans le Livre Guinness des records : le 14 mars 2026, 362,35 kilos d’Älplermagronen ont été préparés à Engelberg, dans le canton d’Obwald. Keystone / Urs Flueeler

Pour tenter une nouvelle percée dans les rayons des grands distributeurs suisses ou étrangers, il faudrait investir une somme à sept chiffres. Il dit avoir déjà engagé deux investissements de ce type pour passer des emballages plastiques au papier et à l’énergie solaire. «Maintenant, il faut d’abord que nous nous refassions et que nous trouvions comment faire rentrer à nouveau l’argent.»

Il peut néanmoins compter depuis plusieurs années sur le roi de la lutte suisse Matthias Sempach comme ambassadeur publicitaire. Un coup dont il est très fier, même s’il admet envier le budget marketing de fabricants italiens comme Barilla. Jusqu’en 2024, l’égérie de la marque n’était autre que Roger Federer.

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