La Suisse touristique à l’honneur à Schwytz

Paul Swiridoff - Museo nazionale svizzero

Entre télésièges virtuels et objets historiques, l'exposition au Forum de Schwytz retrace deux siècles de voyages et invite à réfléchir aux coûts environnementaux du succès touristique suisse.

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Comment la Suisse est-elle passée du statut de simple étape pour les nobles européens à celui de destination de rêve, de lieu de vacances incontournable et de haut lieu mondial des selfies ? C’est à cette question que répond l’exposition «Tourisme. Destination SuisseLien externe», présentée au Forum de l’histoire suisse à Schwytz jusqu’au 2 mai 2027. Un voyage interactif et stimulant qui ne se contente pas de célébrer les succès d’un secteur essentiel, mais en analyse avec lucidité les profondes contradictions.

Un «check-in» avec un budget réel

L’expérience des visiteurs et visiteuses commence de manière insolite: l’entrée du musée est aménagée comme la réception d’un hôtel. C’est là que l’on effectue le «check-in» et que l’on reçoit une pochette contenant cinq jetons, qui constituent le budget des vacances. Le premier jeton peut être dépensé immédiatement pour monter dans un télésiège virtuel qui transporte le visiteur jusqu’au sommet d’une montagne alpine.

Une fois «en haut», une voix enregistrée ironise: «Oh, quel plaisir, vous y êtes arrivé! Le premier jeton est déjà dépensé. Mais je vous préviens tout de suite: la Suisse, ça coûte cher.» Une façon amusante de rappeler que dans notre pays, la beauté de la nature est avant tout une affaire économique de premier plan.

L’espace d’accueil de l’exposition accueille les visiteurs et visiteuses avec un télésiège deux places provenant de Sattel-Hochstuckli et un poste audio qui les plonge immédiatement dans la peau de touristes. Ce télésiège a été en service de 1950 à 2005. Mara Truog – Museo Nazionale Svizzero

Mais la véritable surprise intervient lorsqu’on contemple le panorama depuis le télésiège: ces montagnes n’existent pas. L’écran montre en effet une œuvre numérique du duo d’artistes Studer / van den Berg: un paysage alpin qui, à première vue, ressemble à une vraie photo, mais qui est en réalité entièrement reconstitué par ordinateur.

L’illusion d’optique est parfaite et nous amène à réfléchir à un point essentiel: très souvent, ce que nous recherchons en vacances, ce n’est pas la nature sauvage, mais une image de carte postale «artificielle», conçue sur mesure pour les touristes.

Des Anglais du 19e siècle aux selfies d’aujourd’hui

À travers 23 stations interactives, l’exposition retrace plus de deux siècles d’histoire. Elle commence au 19e siècle avec les voyageurs anglais riches et aventureux, passe par la naissance des premiers grands hôtels de luxe dans les Alpes et traverse le coup d’arrêt provoqué par les deux guerres mondiales.

Carte postale représentant des touristes sur le Rigi-Kulm avec vue sur les Alpes bernoises, édition Photoglob, vers 1910. Museo Nazionale Svizzero

L’exposition raconte ensuite la renaissance des années 1960 et 1970, lorsque la Suisse s’est redécouverte comme une nation de skieurs et d’amateurs de camping (surtout au Tessin), jusqu’à l’ère contemporaine, où les flux touristiques mondiaux sont dictés par les réseaux sociaux et les photos publiées sur Instagram.

Tout est prêt pour les vacances; photo probablement prise à Zoug, en 1962. Biblioteca del Politecnico federale di Zurigo, Archivio fotografico / Com_L11-0212-0003

Le prix du succès: surtourisme et climat

Le tourisme soutient la prospérité économique de la Suisse, mais il a un coût écologique et social que l’exposition ne cherche pas à dissimuler. «Cette ambivalence est inhérente au tourisme. Nous ne pouvons pas enjoliver la réalité», explique la co-commissaire Anna Wälli.

L’exposition aborde ainsi des thèmes brûlants et d’actualité: le phénomène des «lits froids» (les résidences secondaires peu occupées), la surfréquentation touristique, la fonte des glaciers et l’impact du changement climatique. Dans une installation vidéo, quatre spécialistes du secteur analysent de manière critique le modèle économique actuel, incitant le public à réfléchir.

L’objectif final de «Tourisme. Destination SuisseLien externe» n’est pas de porter des jugements moraux, mais de montrer l’évolution historique afin de susciter une prise de conscience collective. Car, comme le rappelle Anna Wälli, nous avons presque tous été ou sommes encore des touristes. Le défi de l’avenir concernera tant les acteurs du secteur que nos choix individuels: comment, où et pourquoi déciderons-nous de voyager?

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Version française vérifiée par Pauline Turuban











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