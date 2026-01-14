Malgré une faible inflation, le coût de la vie a augmenté en Suisse

Les produits sont nettement plus chers qu'il y a quelques années. Keystone / Christian Beutler

L’inflation ne s’élevait qu’à 0,2% en 2025. Et pourtant, les prix sont aujourd’hui sept pour cent plus élevés qu’il y a cinq ans. De nombreux ménages en souffrent.

Niveau des prix en hausse: la vie en Suisse est devenue plus chère. L’indice des prix à la consommation a grimpé de sept pour cent au cours des cinq dernières années. Il mesure l’évolution du coût des principaux biens dont un ménage a besoin. Une telle augmentation est inhabituelle pour la Suisse, où les prix étaient restés largement stables entre 1994 et 2021. La poussée inflationniste de ces dernières années oblige de nombreux ménages à se restreindre. Ceux qui ne bénéficient pas d’une compensation du renchérissement doivent se serrer la ceinture, à moins d’avoir pu épargner durant les années fastes.

Poids du logement: en moyenne, les ménages consacrent 27% de leur budget à l’habitat, un poste qui inclut le loyer et les charges. C’est leur dépense la plus importante, et l’élément qui pèse le plus dans le calcul de l’indice des prix à la consommation. L’analyse de la SRF montre que le secteur «logement et énergie» s’est renchéri de 15% au cours des cinq dernières années. Les loyers et les charges figurent ainsi parmi les principales préoccupations de la population en Suisse.

Les propriétaires paient aussi davantage: les hausses ne touchent pas seulement les locataires, mais également les propriétaires de maisons et d’appartements. Les prix de l’électricité, du mazout, du gaz et du chauffage à distance ont particulièrement flambé, avec une augmentation de 47%. La guerre en Ukraine a provoqué une poussée des prix. Les coûts des réparations dans l’habitat ont eux aussi augmenté.

Les loyers ont augmenté de 10% en cinq ans. L’énergie et les réparations sont également devenues plus chères. Keystone / Ennio Leanza

Restaurants plus chers: les Suisses doivent désormais dépenser nettement plus pour leurs loisirs. Restaurants, hôtels, cinémas, activités récréatives et culturelles: durant la pandémie, de nombreux établissements ont subi des pertes et ont ensuite relevé leurs prix pour retrouver l’équilibre. À rebours de cette tendance générale, les télécommunications sont toutefois devenues moins coûteuses ces dernières années: les consommatrices et consommateurs profitent ici de la forte concurrence entre les différents fournisseurs.

Débat autour de la santé: les chiffres relatifs à ce domaine, pourtant essentiel pour la population, ont de quoi irriter un peu. De nombreux ménages dénoncent le niveau élevé des primes d’assurance‑maladie. Or celles‑ci ne figurent pas dans l’indice des prix à la consommation. La statistique officielle ne mesure que les coûts des prestations de santé: prix des médicaments, matériel médical, analyses de laboratoire, hôpitaux, consultations médicales et bien d’autres encore. La question de savoir si cela reflète réellement la charge supportée par les ménages fait régulièrement débat.

Les primes d’assurance maladie augmentent parce que les gens bénéficient de plus en plus de prestations. Dans les statistiques officielles, en revanche, les prix des prestations de santé ont baissé. Keystone / Gaetan Bally

Plus de salaire pour compenser: la hausse des prix observée ces dernières années ne touche pas tout le monde de la même manière. De nombreux salariés ont obtenu des augmentations pour compenser ce renchérissement. Selon des données d’UBS, les salaires nominaux ont progressé de plus de 7% en Suisse au cours des cinq dernières années. L’inflation a ainsi été en grande partie absorbée par ces hausses salariales. Autrement dit, les prix ont augmenté, mais les salaires aussi. Certes, la progression salariale n’a pas été uniforme selon les branches, mais en moyenne, les revalorisations ont permis d’atténuer la charge. Reste que 30% de la population âgée de plus de 15 ans n’exerce aucune activité professionnelle. Quant aux retraités, ils bénéficient certes d’une légère hausse de l’AVS, mais celle-ci ne suffit pas à compenser la perte de pouvoir d’achat.

Des hausses, mais aussi quelques baisses La statistique fédérale renseigne sur une multitude d’aspects du quotidien. Voici quelques évolutions de prix observées au cours des cinq dernières années: Chocolat: +24% Sucre: +22% Huile d’olive: +21% Viande de veau: +14% Lait: +10% Œufs: +16% Café: +15% Pièces de rechange pour automobiles: +20% Voyages à forfait à l’étranger: +30% Ordinateurs personnels: –35% Téléviseurs: –23%

Texte traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op

