L’ambassade de Suisse à Berlin, un bâtiment rescapé des bombes et témoin de l’histoire du 20e siècle

L'ambassade de Suisse à Berlin, photographiée le 28 septembre 2015. Keystone / Christian Beutler

Seul bâtiment rescapé des bombes de la Seconde Guerre mondiale dans un quartier entièrement détruit, l’ambassade de Suisse fête cette année les 25 ans de sa réouverture dans la capitale réunifiée. Mais l’histoire de ce bâtiment traverse tout le 20e siècle.

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Anne Mailliet, Julie Liardet, RTS Autres langues: 2 FR original Deutsch de Die Schweizer Botschaft in Berlin: Zeugin eines bewegten Jahrhunderts lire plus Die Schweizer Botschaft in Berlin: Zeugin eines bewegten Jahrhunderts

Italiano it L’ambasciata svizzera a Berlino, un edificio sopravvissuto, testimone della storia del XX secolo lire plus L’ambasciata svizzera a Berlino, un edificio sopravvissuto, testimone della storia del XX secolo

Commandé par un médecin berlinois, vendu à la Confédération après la Première Guerre mondiale, le bâtiment a failli disparaître deux fois: sous les projets pharaoniques du régime nazi, puis sous les bombes en 1945. Sur la façade, les impacts de balle en témoignent encore.

Témoin de l’histoire, l’ambassade a aussi vu le Mur de Berlin être construit sur son pallier. Et il a échappé aux pressions de l’Allemagne qui voulait le racheter, ce que la Suisse a toujours refusé.

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Ce n’est qu’après la réunification, il y a 25 ans, que la diplomatie suisse inaugure en grande pompe son écrin berlinois. Au début des années 2000, l’ambassadeur Thomas Borer en fait le salon le plus couru de Berlin, avant que sa vie privée et les frasques médiatiques de son épouse ne rattrapent sa carrière diplomatique.

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Tout près de la Chancellerie

La proximité de l’ambassade avec le Reichtag et la Chancellerie en fait également une adresse idéale. «C’est très facile d’aller à la Chancellerie, mais cela crée aussi un lien de voisinage. Quand on rencontre quelqu’un de la Chancellerie, jusqu’au chancelier d’ailleurs, il dit tout de suite: bonjour ma voisine! Donc ça change quelque chose dans la perception», indique à RTS l’ambassadrice de Suisse à Berlin Livia Leu.

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L’ambassadrice vit et travaille dans ces murs. Avec une neutralité suisse qu’il faut toujours expliquer et un agenda chargé. Car 100’000 Suisses vivent en Allemagne, premier partenaire commercial de la Confédération. Et puis il y a le dossier bilatéral avec l’Union européenne: les négociations sur la série d’accords entre la Suisse et Bruxelles avancent et, dans ce contexte, Berlin est une capitale clef.

L’ambassade de Suisse à Berlin

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