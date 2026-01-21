«L’Amica di casa», le premier manuel d’économie domestique de Suisse

Domestique parisienne, 1906. Image de Constant Puyo. Wikipedia

Un manuel scolaire, destiné uniquement aux filles, publié au Tessin en 1855, révèle comment l’économie domestique a à la fois renforcé les rôles de genre et ouvert de nouveaux espaces d’autonomie féminine.

Au cours du XIXᵉ siècle, dans toute l’Europe, s’est amorcé le développement d’un système scolaire public, gratuit et obligatoire. Le débat masculin relatif à l’éducation des filles se concentrait sur la question de la coéducation: fallait-il privilégier des classes mixtes ou séparées selon le sexe? La question était à la fois d’ordre moral – on craignait les effets d’un environnement mixte – et d’ordre «biologique»; on se demandait en effet si les capacités intellectuelles, supposées différentes chez les garçons et chez les filles, ne requéraient pas une éducation distincte et différenciée.

C’est la seconde vision qui a prévalu et, très vite, des matières spécifiques ont été instaurées pour les filles scolarisées, telles que les travaux féminins et l’économie domestique.Lien externe Ces enseignements, qui poursuivaient également une finalité pratique, ont contribué à façonner l’idéal de la famille bourgeoise et la distinction qui en découle entre sphère publique et sphère privée, avec un impact sur la définition des rôles de genre.

En Suisse, à partir de la seconde moitié du XIXᵉ siècle, la question de l’instruction féminine et, en particulier, de l’enseignement de l’économie domestique a suscité l’intérêt des femmes bourgeoises, qui se sont engagées pour améliorer la formation professionnelle des jeunes filles.

À cet égard, le Tessin peut être considéré comme un précurseur. C’est en effet dans ce canton qu’a été publié, en 1855, le premier manuel d’économie domestique de Suisse: «L’Amica di casa. Trattato di economia domestica ad uso delle giovinette italiane» (en français, «L’amie de la maison. Traité d’économie domestique à l’usage des jeunes filles italiennes»). Son autrice, Angelica Cioccari Solichon, enseignante suisse d’origine milanaise, est l’une des très rares figures féminines à avoir été impliquée dans le débat public sur l’éducation et la formation des femmes dans le canton du Tessin.

L’objectif pédagogique du manuel était évident dès la dédicace du volume «Aux enseignantes», invitées non seulement à l’utiliser à l’école, mais aussi à le recommander afin de promouvoir les vertus et les bienfaits de l’économie domestique. Dans l’introduction, Angelica Cioccari Solichon se livrait à une défense passionnée de l’utilité de l’enseignement de l’économie domestique qui, en se conformant à un ordre divin préétabli, devait jouer un rôle essentiel pour le bien-être moral de la société.

S’ensuivait ensuite une liste des devoirs d’une femme au foyer, destinée à définir un modèle de normes de comportement auquel les jeunes filles étaient appelées à se conformer. L’économie domestique, matière proposée uniquement aux filles, longtemps exclues de matières telles que l’éducation civique, se chargeait de dispenser un enseignement éthique et civique.

Parmi les devoirs d’une bonne épouse et ménagère, outre l’accomplissement des tâches les plus pratiques, on soulignait la nécessité de «faire aimer au mari et aux enfants la vie domestique, grâce à son attention aimante et à ses manières courtoises», de conserver «toujours une humeur joyeuse et égale» et de veiller à «ne jamais se permettre d’être sale ou négligée».

Une domestique repassant un napperon en dentelle avec un fer à repasser, 1908. Wikipedia

Une large place était accordée à des matières dont les filles étaient habituellement exclues, telles que la physique, la chimie, l’anatomie et la médecine, proposées sous l’intitulé générique de «l’hygiène», thème auquel était consacré environ la moitié du volume. L’autrice rappelait en effet que «ce sont principalement les femmes à qui l’on confie les soins des malades» et invitait toutes les femmes, en cas de besoin, à devenir infirmières, en surmontant toute résistance ou répugnance.

«L’Amica di casa» était le premier manuel scolaire tessinois écrit par une femme pour les femmes et a connu un immense succès. Il a été réédité à plusieurs reprises et utilisé à tous les niveaux scolaires, tout en servant de référence pour la définition des programmes d’économie domestique. Le manuel a largement circulé dans les classes féminines du milieu du XIXᵉ siècle jusqu’aux premières décennies du XXᵉ siècle et a contribué à forger, dans l’imaginaire collectif, une identité féminine codifiée autour du rôle de la femme au foyer aimante.

Si l’enseignement de l’économie domestique peut aujourd’hui nous apparaître comme une prison, il a aussi été un espace d’action privilégié, où l’autorité et la compétence des femmes étaient incontestées. Cela permettait aux enseignantes d’intervenir activement dans la sphère publique et éducative en faveur de la scolarisation des filles.

Même si nous ne saurons jamais ce que se disaient maîtresses et élèves durant les cours d’économie domestique, on peut imaginer que c’est précisément dans ces moments exclusivement féminins que naissaient des discussions féministes sur les droits des femmes et sur les nombreuses discriminations qu’elles subissaient.

Texte traduit de l’italien à l’aide d’un outil d’IA/dbu

